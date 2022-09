Sans éclat, le PSG a assuré l'essentiel en dominant Brest sur la plus petite des marges grâce au huitième but de Neymar en Ligue 1, déjà. Très peu entreprenants après le repos, les champions de France ont vu Donnarumma détourner le penalty de Slimani pour assurer la victoire. Au lendemain du succès de Lens, Paris reprend son trône.

Dans un match coincé entre deux sorties de Ligue des champions, le PSG s'est appliqué à faire plaisir à son public pour renouer avec la victoire à domicile en championnat, deux semaines après le nul concédé contre Monaco. Sous un temps breton, Neymar et consorts n'ont pas livré une grande prestation, mais poursuivent leur excellente série en Ligue 1. Laissé sur le banc à Nantes, le Brésilien a repris les affaires là où il les avait laissées en inscrivant le seul but de la partie, sur un service de Messi. Des Rouge et Bleu – tout de blanc vêtus pour étrenner leur troisième maillot – sauvés par Donnarumma, qui a arrêté le penalty de Slimani pour éviter l'égalisation. Une petite victoire synonyme de première place récupérée.

Neymar, le récital reprend

Des Parisiens d'abord agressés par le bon pressing brestois, quelques jours après avoir pu jouer à leur main face à une Juventus passive sans ballon. Les Ty Zef refusent de reculer, et Slimani est même trop court pour couper un centre fuyant d'Honorat (10e), qui sollicite à son tour Donnarumma de l'entrée de la surface (17e). Entre-temps, les hommes de Galtier sont enfin parvenus à porter le danger aux abords des buts de Bizot : sur un petit ballon par-dessus de Messi, Neymar ne trouve que le petit filet (11e), tandis que Mbappé envoie une praline en tribune Boulogne sur un service en retrait de Bernat (13e). Très en vue dans son couloir gauche, l'Espagnol s’infiltre à nouveau sur une magnifique transversale de Ramos, temporise sur la ligne de fond, tente la louche, et voit finalement Messi contré dans la surface (20e).

Tout doucement, la pression augmente sur l'arrière-garde bretonne, tout près de céder sur un nouvel appel en profondeur de Neymar, séché dans sa course vers le but par Hérelle, sauvé de l'expulsion par le hors-jeu du Brésilien (26e). Partie remise pour le club de la capitale, qui trouve la faille dans la foulée sur une énième offrande au-dessus de la défense de Messi pour Neymar, qui dépasse ainsi Pauleta au classement des buteurs du club avec désormais 110 caramels (1-0, 30e). Brest s'en remet à Bizot, décisif devant Messi (44e) puis Mbappé (45e+1) pour éviter de voir l'addition se corser, alors que le Bondynois était hors-jeu au moment de conclure (45e).

Et ronronne le PSG

Et puis, comme mardi face aux Bianconeri, les champions de France s'assoupissent peu à peu après la pause. Sur un petit ballon de Mbappé, Messi voit sa tête à bout portant heurter le poteau (50e), tandis que l'attaquant tricolore tope sa frappe après s'être invité dans la surface (58e). Après ça ? Plus grand-chose. Pas même le coaching précoce promis par Christophe Galtier, qui offre simplement ses premières minutes au pied de la tour Eiffel à Fabian Ruiz, à l'heure de jeu. Un Paris qui joue même à se faire peur quand Kimpembe retient Fadiga dans la surface avant d'être sauvé par Donnarumma, parti du bon côté pour sortir le penalty de Slimani (70e). De quoi donner un léger regain d'énergie au Parc des Princes, bien décidé à voir ses protégés remettre la machine en marche. Des supporters parisiens qui doivent se contenter d'une fin de match stressante face à des Bretois requinqués et menaçants, notamment via Brassier, de loin (76e). Tout juste entré en jeu, Marquinhos est tout proche de plier l'affaire (88e), mais Paris devra s'en contenter.

