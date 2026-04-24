Formation professionnelle et métiers d’art

La cérémonie de clôture du projet d’appui à la formation professionnelle et à l’entrepreneuriat dans les métiers d’art au Sénégal, dénommé « Loxo », s’est tenue hier, marquant la fin d’un programme lancé en janvier 2023 par le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), en partenariat avec l’Ambassade de France au Sénégal et le 19M. Prenant la parole, le directeur général du 3FPT, Dr Babo Amadou Ba, a salué des résultats « révélateurs du génie sénégalais », mettant en avant les avancées enregistrées dans le renforcement du dispositif de formation.

Le projet a notamment permis d’améliorer les plateaux techniques et les infrastructures à travers l’acquisition d’équipements, ainsi que des travaux d’aménagement et de réhabilitation de trois centres de formation : le Centre de formation artisanale (CFA), le Centre d’apprentissage incubateur du futur (CAIF) et l’Institut de coupe, de couture et de mode (ICCM). L’investissement global s’élève à 542 270 420 FCFA, soit environ 827 233 euros. À cela s’ajoute le financement de seize curricula, reconnus d’utilité publique et validés par l’Inspection générale de la formation professionnelle et technique. Sur le plan humain, le programme a permis la formation de 652 jeunes talents et la valorisation des compétences de 325 membres du personnel des établissements concernés.

Il a également favorisé la création de passerelles concrètes entre la formation, le savoir-faire et l’emploi, renforçant ainsi l’employabilité dans les métiers d’art. L’un des marqueurs forts du projet réside dans son caractère inclusif. Selon le directeur général du 3FPT, 68 % des bénéficiaires sont des femmes, tandis que près de la moitié (49,5 %) est issue de groupes en situation de vulnérabilité. Des indicateurs qui traduisent, selon lui, l’impact social du programme. Dans la dynamique de consolidation des acquis, un nouveau programme baptisé « Loxo Boost Emploi » a été mis en place. Il vise à accompagner les bénéficiaires dans leur insertion professionnelle, à travers un dispositif combinant appui non financier, mentorat, coaching, réseautage et formalisation, et soutien financier. Avec Loxo, les acteurs de la formation professionnelle entendent ainsi inscrire durablement les métiers d’art dans une logique de professionnalisation et de création d’opportunités économiques.