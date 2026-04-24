La lutte contre le trafic de drogue se poursuit dans la région de Kaolack. Les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) ont procédé à l’interpellation d’un individu présenté comme un « porteur », en possession de 19 kilogrammes de chanvre indien.

Le mis en cause, identifié sous les initiales M. Sow, né en 1986, a été arrêté alors qu’il convoyait la marchandise illicite. Berger de profession, marié et père de trois enfants, il a été intercepté dans une zone forestière située à proximité de Keur Malick Fadi.

Selon des sources sécuritaires, le suspect venait de Karang et se dirigeait vers Drame Escale, dans le département de Nioro du Rip, au moment de son interpellation. Les agents de la BRS, agissant dans le cadre de leurs missions de surveillance et de répression du trafic de stupéfiants, ont ainsi mis fin à son trajet. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, en attendant d’être présenté devant le parquet compétent. Cette saisie s’inscrit dans le cadre des opérations régulières menées par les forces de sécurité pour endiguer la circulation de drogue dans cette zone transfrontalière.