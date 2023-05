De fortes et précoces pluies sont annoncées, cette année, par l’Anacim. Hier, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations, s’est rendu dans certaines zones sujettes aux inondations pour faire le point. Il annonce que des infrastructures ne pourront être livrées avant l’hivernage et qu’un dispositif de pompage est prévu.

Cette année, selon les prévisions de l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), il y aura non seulement de fortes pluies, mais elles vont venir plus tôt que d’habitude. Hier, en marge d’une visite de chantiers d’ouvrages à Yeumbeul et à Keur Massar, le ministre auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations, Issakha Diop, a rassuré les populations face à cette nouvelle donne.

‘’Concernant les pluies précoces annoncées par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), nous allons accélérer à notre niveau pour pousser toutes les entreprises à pouvoir avancer sur les projets. On essayera de faire le maximum. Mais aussi, on sait qu'on ne pourra pas terminer l'ensemble des projets, pour tenir un langage de vérité. L'ensemble des projets en matière d'assainissement et de gestion des eaux pluviales ne peut pas être livré d'ici l'hivernage, mais on est en train de se battre pour faire le maximum’’.

Le ministre renseigne que des instructions fermes ont été données aux entreprises. ‘’Partout où les travaux ne pourront pas être livrés, qu'elles puissent mettre un dispositif de pompage robuste qui pourra permettre d'aider les populations qui habitent ces zones’’, confie Issakha Diop. Pour qui, déjà, il y a la volonté politique de conjuguer au passé les galères des années précédentes. ‘’On prend l'exemple de Keur Massar qui était dans le passé l'épicentre des inondations, pour ne pas dire la plus impactée de la zone de Dakar. On a vu qu’avec les travaux du Pogep 2 (phase 2 du Projet d'adaptation au changement climatique), dans sa phase urgence, les populations ont été vraiment soulagées. Pour dire que dans une grande partie du territoire de Keur Massar, avec l'investissement de l'État du Sénégal, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'améliorations’’, indique le ministre.

S’agissant de la libération des emprises dans certaines zones et d'autres considérations, Issakha Diop renseigne que ses services sont en train d’y travailler, en relation avec les autorités administratives et territoriales, pour trouver une solution.