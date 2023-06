Forum ‘’Invest in Sénégal’’

Le Sénégal compte organiser le forum international "Invest in Sénégal" les 6, 7 et 8 juillet prochain au Cicad. Une première édition qui fera la promotion de l’investissement au Sénégal suivant les directives du chef de l'État. "Nous attendons pas moins de 2 000 à 3 000 participants. Nous avons déjà des confirmations de plus 1 700 personnes qui viendront de 40 à 60 pays de l'Asie, d'Europe, de l'Amérique et du Moyen-Orient", a informé le directeur général de l'Apix SA, Abdoulaye Baldé.

"C'est un forum important et aujourd'hui, nous avons tenu à réunir l'ensemble des sous-comités pour parler des différents aspects". Selon M. Baldé, ils veulent organiser ce forum pas seulement pour discuter, mais ils veulent, de façon concrète, qu'il y ait des signatures de contrats ou qu’on puisse décliner des volumes de financement.

Présent à la rencontre, le directeur général du Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent, Djibi Diagne, a déclaré que l'objectif de l'atelier est de définir un programme qui soit attirant pour les investisseurs internationaux, mais aussi pour tous les partenaires au niveau national. Dans ce cadre, dit-il, "on a fait un appel à projets pour pouvoir recueillir des projets au niveau national et international le plus large possible. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous annoncer que 50 projets ont été sélectionnés à travers une évaluation qui a été rigoureuse, sur la base des critères définis avec un critère notamment en termes d'investissement au minimum d’un million d'euros".

...Ainsi, poursuit-il, "on parle aujourd'hui d'un montant de 2 000 milliards de francs CFA et c'est ça qu'on recherche dans ces 50 projets qui sont à la fois privés, publics et qui touchent beaucoup de secteurs qui sont porteurs, dont une partie oil-gaz, mais aussi une partie sur l'économie verte, sur l'agrobusiness, le tourisme, l'industrie et d'autres secteurs qui sont les moteurs de l'émergence au Sénégal". Après la phase de sélection des projets, a informé M. Ba, ils sont maintenant dans la phase de matching avec des investisseurs, notamment internationaux, pour parler de l'importance des projets d'un côté et des investisseurs de l'autre, ainsi que d'organiser des salles où seront présentés ces projets aux investisseurs qui font l'objet de discussions et de négociations.

Tout comme organiser des panels thématiques dont l'objectif est de pouvoir présenter au monde entier les différents secteurs potentiels au niveau du Sénégal avec des personnalités de haut rang et d'avoir des discussions qui seront les plus ouvertes possibles pour permettre à tout un chacun de comprendre et apprendre sur les opportunités de l'économie du Sénégal.