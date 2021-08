L’affaire est sur toutes les lèvres. Quelle mouche a piqué l’étudiant Khadim Mboup, pour qu’il se déguise en femme et aille composer à la place de sa copine Gangué Dioum, candidate au Bac ? Pour le moment, les deux tourtereaux sont placés en garde à vue au commissariat urbain de la police de Diourbel.

Etudiant orienté à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, après l’obtention de son baccalauréat avec la mention ‘’Bien’’, en 2020, Khadim Mboup poursuit ses études à l’Institut de formation et de création d’entreprises (Iface) de la faculté des Sciences économiques et de gestion de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour la présente session du baccalauréat, le bonhomme, âgé de 22 ans, a trompé, pendant deux jours, la vigilance des surveillants de la salle 5 du jury 1756 du centre Mbang Makane Faye de Diourbel, pour composer à la place de sa copine Gangué Dioum, candidate au baccalauréat série L’1 et élève dans une école privée de la place.

Ce n’est que le samedi dans l’après-midi que le candidat Mboup a été démasqué par une surveillante. Cette dernière, renseigne une source, ‘’intriguée par l’habillement du bonhomme, surtout le soutien-gorge, s’en est ouverte à son collègue. C’est ensuite que le président du jury a été mis au courant. Ce dernier a sollicité le policier de service. L’étudiant a été démasqué, avant d’être embarqué et conduit au commissariat’’.

Après l’arrestation de Khadim Mboup, sa copine Gangué Dioum a été interpellée.

Présentement, les deux tourtereaux sont en garde à vue dans les locaux du commissariat urbain de Diourbel. Ils devraient être présentés au procureur de la République, dans les plus brefs délais.

Outre l’arrestation de ces deux jeunes, des voix s’élèvent pour appeler à la vigilance des personnels enseignants commis à la tâche de surveillant. Souvent, confie cet enseignant sous anonymat, ‘’il y a une légèreté dans la surveillance des examens. Les gens qui sont choisis ne font pas correctement le travail, parce qu’ils surveillent d’anciens élèves ou bien leurs parents. Par paternalisme et familiarité, ils laissent faire et protègent les candidats. Mais s’il y avait de la rigueur dans la surveillance, c’est le premier jour que le fraudeur allait être démasqué, parce qu’un homme n’est pas une femme. Si les surveillants avaient bien vérifié la carte d’identité, ils allaient, dés le premier jour, le dénoncer et demander à la police de le mettre aux arrêts’’.

S’agissant de la fille qui habite le quartier Thierno Kandji de Diourbel, une petite enquête a été effectuée auprès de ses camarades de classe et des personnes qui la connaissent. Elle est décrite comme ‘’une personne qui excelle dans la tricherie. D’ailleurs, en classe de 3e, elle a été prise la main dans le sac en train de tricher, lors de l’examen du Brevet de fin d’études moyennes’’.

D’après des sources proches du milieu judiciaire et de la police, ‘’le sieur Khadim Mboup, qui habite le quartier Médinatoul, est accusé de tricherie et de fraude. S’agissant de Gangué Dioum, qui demeure au quartier Thierno Kandji, elle est accusée de complicité de tricherie’’.

Boucar Aliou Diallo