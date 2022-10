Bien qu'assez peu nombreux, ces jeunes ont suscité des spéculations quant à une éventuelle implication de la Russie dans les événements qui ont vu le capitaine Ibrahim Traoré prendre le pouvoir dans un pays en proie à une violence djihadiste croissante.

Evgeny Prigozhin, un oligarque proche du président russe Vladimir Poutine et fondateur du Groupe Wagner - une organisation mercenaire de l'ombre active dans plusieurs pays africains - a félicité le jeune chef de la junte, le décrivant comme "un fils vraiment digne et courageux de sa patrie".

"Le peuple du Burkina Faso était sous le joug des colonialistes, qui ont volé le peuple ainsi que joué à leurs jeux vils, formé, soutenu des bandes de bandits et causé beaucoup de peine à la population locale."

Il fait ici référence à l'ancienne puissance coloniale, la France, et ceux qui ont accueilli le coup d'État dans ce pays d'Afrique de l'Ouest ont non seulement brandi des drapeaux russes, mais aussi attaqué des institutions françaises, dont l'ambassade.

La violence a provoqué une onde de choc dans toute la région, démontrant une fois de plus la force du ressentiment anti-français dans de nombreuses anciennes colonies de la France en Afrique.

Depuis près de dix ans, la France tente d'aider les armées de la région du Sahel - une bande de terre semi-aride au sud du désert du Sahara qui comprend le Burkina Faso - à lutter contre les militants djihadistes, dont certains sont liés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique.

Mais elle s'est récemment retirée du Mali voisin, également une ancienne colonie, à la suite d'une rupture des relations avec la junte militaire de ce pays, accusée de se tourner de plus en plus vers la Russie pour obtenir de l'aide dans la lutte contre les militants.

Sergei Markov, ancien conseiller du Kremlin, a été plus direct dans ses observations : "Notre peuple a aidé le nouveau dirigeant [du Burkina Faso].

"Un autre pays africain va passer de la coopération avec la France à une alliance avec la Russie".

Pour l'analyste géopolitique Dr Samuel Ramani, cela marque une rupture avec les réponses habituelles de la Russie à l'instabilité politique dans la région.

"Lors des précédents coups d'État, la Russie a essayé de se positionner comme un bénéficiaire accidentel des changements de régime", explique le Dr Ramanai du Royal United Services Institute (Rusi), un groupe de réflexion sur la défense et la sécurité, et auteur de Russia in Africa.

"Cette fois-ci, la Russie est beaucoup plus proactive dans son soutien au coup d'État, et cela a donné lieu à des spéculations selon lesquelles la Russie aurait joué un rôle de coordination."

Les coups d'État militaires sont-ils en hausse en Afrique ?

Cela pointe vers le groupe Wagner, bien que la Russie ait toujours nié que les mercenaires aient un quelconque lien avec l'État et qu'il n'y ait aucune preuve d'une implication directe de la Russie.

Peu après son arrivée au pouvoir, le capitaine Traoré a clairement indiqué qu'il souhaitait travailler avec de nouveaux partenaires internationaux pour repousser les groupes militants islamistes qui sont actifs dans le pays depuis 2015.

Beaucoup ont supposé qu'il voulait parler des Russes.

Mais comme il se concentre sur la défaite des djihadistes, il se dit également ouvert à une collaboration avec les États-Unis ou tout autre pays désireux de contribuer à améliorer la sécurité dans le pays.

Les États-Unis organisent chaque année un grand exercice d'entraînement à la lutte contre le terrorisme pour les pays d'Afrique de l'Ouest, mais cette année, le Mali et le Burkina Faso étaient absents de l'opération Flintlock.

"Je pense que le Burkina Faso veut éviter le piège dans lequel le Mali est tombé", déclare le Dr Ramani, notant que la junte malienne était très hostile aux Européens et aux Américains depuis qu'elle a pris le pouvoir en 2020.

"Ils sont maintenant complètement dépendants et capturés par l'État russe", dit-il.

"Une fois que les Russes entrent sur ces théâtres, ils ne peuvent pas les en faire sortir. La même chose s'est produite en République centrafricaine (RCA)."

Coup d'Etat au Burkina Faso: le lieutenant-colonel Damiba démissione

Le groupe Wagner est actif en RCA depuis 2018 et ses agents ont été accusés de violations des droits de l'homme, notamment de massacres, de torture, de disparitions forcées et de viols.

Il peut être difficile de demander des comptes à des groupes comme Wagner, estime le Dr Sorcha MacLeod, professeur associé à l'Université de Copenhague et présidente du groupe de travail de l'ONU sur l'utilisation de mercenaires.

"Lorsque vous avez ces mandataires mercenaires, l'État peut être impliqué dans un conflit armé, sans être une partie officielle au conflit.

"Et vous disposez alors d'un déni plausible... ce qui a bien sûr d'énormes implications en matière de responsabilité et d'obligation de rendre des comptes."

En plus de cela, leur présence même peut s'avérer contre-productive, dit-elle.

"Lorsque ce type d'acteurs s'insère dans des conflits armés, le conflit se prolonge et le risque de crimes de guerre augmente.

"La réalité est que ces organisations n'ont aucun intérêt à mettre fin à un conflit. Elles sont motivées par des raisons financières."

Les États-Unis partagent cet avis, affirmant que les mercenaires russes exploitent les ressources naturelles de la RCA, du Mali et du Soudan pour financer la guerre de Moscou en Ukraine.

La semaine dernière, l'ambassadeur américain auprès des Nations unies a lancé un avertissement sans équivoque, affirmant que l'Afrique devait payer un lourd tribut.

"Plutôt que d'être un partenaire transparent et d'améliorer la sécurité, Wagner exploite les États clients qui paient leurs services de sécurité musclés en or, diamants, bois et autres ressources naturelles - cela fait partie du modèle économique du groupe Wagner", a déclaré Linda Thomas-Greenfield lors d'un briefing du Conseil de sécurité des Nations unies.

"Nous savons que ces gains mal acquis sont utilisés pour financer la machine de guerre de Moscou en Afrique, au Moyen-Orient et en Ukraine."

Tout cela peut expliquer la réticence du Capt Traoré à mettre tous ses œufs dans le panier de la Russie.

"Je pense que Traoré essaie de couvrir ses paris et de montrer qu'il peut essayer d'équilibrer toutes les parties", déclare le Dr Ramani.

"Mais bien sûr, toute coopération avec la Russie sonnera presque certainement le glas de la France et de l'Occident. Les Américains et les Français ne veulent pas coexister avec les Russes.

"C'est le dilemme de Traoré : doit-il se ranger du côté de la Russie ? Ou est-ce qu'il se couvre, et risque de ne pas avoir de véritable soutien extérieur ?".

Pourtant, la colère manifestée par les jeunes Burnikabés montre que la gestion de la menace djihadiste doit être la priorité du nouveau chef de la junte.

Un dirigeant régional a observé cette semaine que le Burkina Faso avait été "au bord de l'effondrement" en raison de l'insécurité.

Néanmoins, des questions se posent quant à l'efficacité des combattants de Wagner au Burkina Faso.

Bien que les agents du groupe soient actifs au Mali depuis moins d'un an, les premiers signes ne sont pas bons car les attaques djihadistes se multiplient et ils ont été accusés de violations des droits de l'homme.

Le pays reprend sa place d'épicentre de la crise sahélienne, enregistrant le plus grand nombre de décès dus à des attaques militantes jusqu'à présent en 2022.

En outre, 2022 devrait être l'année la plus meurtrière pour le Burkina Faso et le Mali depuis le début de l'insurrection.

"Wagner est doué pour créer le chaos. Mais en tant que force de combat, il a du mal, en particulier sur des terrains nouveaux et hostiles", explique le Dr Ramani.

A quoi doit-on s’attendre après le coup d’Etat au Mali ?

Il pense néanmoins que les juntes de la région du Sahel pourraient choisir de travailler avec des mercenaires russes, compte tenu de l'incapacité de la France à stopper la propagation de la violence.

De plus, la Russie est un allié étranger beaucoup moins exigeant.

"La Russie est considérée comme un partenaire qui ne se mêle pas des droits de l'homme et de la démocratie", explique le Dr Ramani.

"Elle n'essaie pas non plus de vous imposer son mode de vie - et cela est considéré comme très souhaitable pour les autocrates et kleptocrates en puissance."

Par Mayeni Jones Correspondante BBC en Afrique de l'Ouest