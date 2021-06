La gendarmerie nationale a un nouveau boss. Il s’agit du Général de Division Moussa Fall qui remplace à ce poste le Général de Division Jean Baptiste Tine. Ce dernier devait normalement quitter la tête du Haut Commandement en septembre pour, en même temps, faire prévaloir ses droits à la retraite, selon des sources bien informées.

La gendarmerie nationale a un nouveau patron, depuis hier. Il s’agit du Général de Division Moussa Fall. Il est nommé, par le décret N°2021-829, Haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire (HAUCOMGEN). Le Général Fall était, jusque-là, Haut Commandant en second de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la justice militaire. Il remplace au poste le Général de Division Jean Baptiste Tine qui ira dans la 1ère section active des Cadres de l’Etat-major général, informent des sources. Le Général Moussa Fall était pressenti à ce poste.

Thiessois de naissance, le Général Fall vient au monde le 20 mai 1963. Il a passé toute sa vie professionnelle au sein de la maréchaussée. Jeune officier, il a fait ses preuves dans la forêt casamançaise : Niaguiss, Youtou, Effock, Babonda, Mpac ; localités qu’il connaît bien. Il a aussi flirté avec les grandes écoles militaires de la France et des Etats-Unis d’Amérique.

Le Général Moussa Fall a écrit les lettres de noblesse de la Section des recherches de la gendarmerie nationale. Enquêteur chevronné, homme de terrain, baroudeur et as du renseignement, le tout nouveau haut-commandant a fait ses preuves partout où il est passé. Il s’est illustré en Casamance où il a réussi à traquer et arrêter les auteurs de l’assassinat d’Omar lamine Badji, un militant du Parti démocratique sénégalais (Pds) et ancien président du Conseil régional de Ziguinchor, tué le 30 décembre 2006, dans son domicile sis Bignona, selon nos confrères du Témoin.

Considéré comme l’un des plus courageux officiers-généraux de la maréchaussée, le général de division Moussa Fall a été l’aide de camp du Chef de l’Etat. Il avait été promu haut-commandant en second, il y a de cela quelques mois. Avant ce poste, il était le commandant de la gendarmerie territoriale. Il avait remplacé à ce poste le général de division Mamadou Diouf, appelé à rejoindre la ‘’2e section’’ (retraite). Celui qu’il remplace est de taille.

Général Tine, un officier de valeur

Né le 4 septembre 1961 à Thiès, Jean-Baptiste Tiathié Tine est sorti de la prestigieuse Académie royale militaire de Meknès au Maroc. Egalement diplômé de l’Ecole des officiers de la Gendarmerie nationale de Melun en France, il est connu pour son engagement, ses compétences ainsi que sa grande loyauté. Durant ses plus de 30 ans de service, l’homme a presque flirté avec tous les segments de la Gendarmerie nationale. Aussi bien dans les unités mobiles que dans les compagnies territoriales, il a su étaler ses compétences et capacités managériales. Breveté de l’école de guerre, chef aimé et respecté par la jeune garde de la maréchaussée, grâce à ses qualités humaines, était très proche de ses hommes, particulièrement des jeunes gendarmes ‘’qui le respectent et l’admirent’’, informe un témoin.

Entre 1986 et maintenant, le successeur de Moussa Sène aura occupé plusieurs fonctions. Ce qui lui permet d’avoir une vision assez complète de cette autre mamelle de la sécurité intérieure du Sénégal. Commandant de la compagnie de Saint-Louis, entre août 1994 et août 1995, commandant de la compagnie de Ziguinchor, entre septembre 1995 et mars 1996, le général Tine avait, de 1989 jusqu’en 1994, dirigé l’escadron blindé de la Légion de gendarmerie d’intervention. A la Lgi, le spécialiste des unités blindées et du rétablissement de l’ordre est revenu, en 2003, pour un bref séjour qui n’aura duré que du 15 août 2003 au 30 novembre de la même année.

Pendant longtemps, il a aussi été commandant des écoles de la gendarmerie. A ce titre d’ailleurs, il a marqué plusieurs générations de gendarme. Le général Tine a également été à l’origine de grandes réformes de la gendarmerie mobile et de son déploiement sur l’ensemble du territoire national. Des réformes qu’il a encore poussées de façon plus accentuées durant son magistère à la tête de la Gendarmerie.

Et tout dernièrement, lors des manifestations qui ont installé Dakar et sa périphérie dans le chaos, le Général Tine a fait preuve de professionnalisme et d’intelligence, pour éviter tout bain de sang inutile. Il est resté durant cette période, ‘’très proche de ses hommes’’ et soucieux de la protection de la République. Cette gestion de l’affaire Sonko a-t-elle à voir avec son départ avant terme, à trois mois de sa retraite ? Mystère et boule de gomme !

CHEIKH THIAM