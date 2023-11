Ce 1er décembre, la place du Souvenir africain accueillera la 5e édition des conférences du Gingembre littéraire sur "Le vivre-ensemble". Elle est organisée par l’association Continent Premier. ‘’Cette année, la thématique porte sur ‘Quelle gestion foncière et des ressources naturelles pour un développement durable et inclusif’’, qui se tiendra le vendredi 1er décembre 2023, à la place du Souvenir africain à Dakar.

Le colloque démarre, le matin, à 10 h précises, autour de deux grands panels suivis d’une séance de questions-réponses avec le public’’, informe-t-on dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. ‘’Cette rencontre qui rassemblera des intellectuels de haut niveau et d’envergure internationale, des ambassadeurs, artistes, étudiants, élèves, journalistes, public divers, permettra d'identifier des opportunités, défis et perspectives liés notamment à l’exploitation du gaz et du pétrole sénégalais.

Après les mémorables succès des quatre précédentes éditions organisées à Dakar, Saint-Louis et Rufisque (2022), Thiès, Mbour et Diass (2021), Sédhiou et Ziguinchor (2020) faisant écho à la première et historique édition du Gingembre littéraire organisée en novembre 2019 dans les villes de Dakar, Rufisque et Saint-Louis’’, ajoute-t-on.

Par ailleurs, il est rappelé que ‘’le Gingembre de Continent Premier veut poser un cadre instructif, un débat serein et utile sur la question des ressources naturelles, notamment le gaz, le pétrole, mais aussi l’eau, le foncier et l’impact de l’exploitation diverse des ressources sur le cadre de vie des Sénégalaises, Sénégalais et leur impact économique et social. Quelle est la résultante de l’exploitation de ces ressources sur le vivre-ensemble ?’’.