La grève des agents des collectivités locales tire en longueur. Hier, le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires a déclaré qu’elle sera bientôt un mauvais souvenir. Avec les maires, des solutions ont été trouvées.

Hier, en marge de l’atelier de partage des résultats de la Revue sectorielle 2022 du ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires, le patron de ce département est largement revenu sur la grève qui secoue les collectivités locales.

‘’Nous saluons ce travail important des agents de collectivités territoriales. Il faudra aussi préciser que c’est la libre administration que ces agents ont été recrutés et engagés par les maires. Depuis que cette grève a commencé, des négociations sont réalisées avec l’Intersyndicale et l’Association des maires qui a fait également le nécessaire. Nous travaillons avec les acteurs et tout ce qui devrait être fait a été fait depuis longtemps. Je crois que la majorité des maires a commencé à payer et nous allons faire le règlement définitif de cette question. Mais il faudra reconnaitre que ce n’est pas facile. D’abord, il faudra savoir qui sont les agents concernés ? Qui est fonctionnaire ou non au niveau de la Fonction publique locale ? Quel est le périmètre qui est concerné ?’’, a déclaré le ministre.

Il ajoute qu’ils ont fait un recensement au niveau national pour savoir combien d’agents il y a. Combien sont concernés ? ‘’Nous sommes en train d’accompagner les maires pour qu’ils puissent faire face. Je crois que chaque maire, aujourd’hui, est en train de travailler avec ses agents pour qu’on puisse trouver une solution globale. C’est légitime cette grève, d’après la loi de 2011 (...) Mais faudrait-il qu’on installe cette Fonction publique locale. C’est tout le sens qu’il faut donner à cette volonté du président de la République qui ne s’est pas arrêté à la théorie, mais a installé cette Fonction publique locale où des agents sont formés, accompagnés avec toute une direction générale qui se mobilise et qui travaille avec des acteurs pour qu’on puisse trouver et définitivement une solution. À terme, il faut aller vers l’installation de concours dans la Fonction publique locale, pour qu’on puisse savoir quel type d’agents faut-il recruter et jusqu’à quel nombre. Nous avons beaucoup d’agents qui sont dans les collectivités locales et qui pourraient peut-être ne pas être concernés, sans pour autant qu’ils le sachent. Nous avons également des maires qui veulent faire face à cette situation. N’oubliez pas que c’est l’État qui transfère massivement beaucoup de fonds au niveau des collectivités’’.

C’est la raison pour laquelle, souligne Mamadou Talla, il faut qu’il arrive, durant cette année, à enclencher et à aller vers des territoires, des communes, des collectivités autonomes. C’est dans l’autonomie, dit-il, qu’elles pourraient, comme à l’instar de ce qui se fait ailleurs, créer des espaces de développement et des projets porteurs de développement.

Des réalisations et des réformes importantes enregistrées en 2022

S’agissant de la Revue sectorielle 2022, le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires a précisé qu’il s’agit d’un cadre harmonisé du suivi-évaluation. Il est donc au terme de la mise en œuvre d’un plan de travail du budget annuel, un moment important de dialogue politique et de redevabilité mutuelle. Elle participe de la dynamique de performance et d’efficacité, puisqu’elle permet de faire le point sur les principales réalisations du secteur, d’en identifier les difficultés et de proposer les actions correctives nécessaires pour améliorer l’efficacité et l’efficience dans la mise en œuvre de la politique sectorielle.

Par son caractère participatif, indique le ministre, la Revue sectorielle constitue également un moment de partage entre l’administration et les autres acteurs et partenaires sur la situation et les perspectives de développement du secteur. Cette option, souligne-t-il, vise à créer plus d’équité sociale et territoriale, afin de favoriser l’émergence de territoires viables et compétitifs.

‘’Dans cette longue marche vers des territoires porteurs de développement durable, il est important que la territorialisation des politiques publiques entre dans sa phase active. Des acquis importants ont été enregistrés, mais il reste encore beaucoup à faire en termes de pilotage et de gestion, de gouvernance territoriale, de cohérence territoriale et de financement du développement territorial’’, déclare Mamadou Talla.

Au titre de l’année 2022, poursuit le ministre, des réalisations et des réformes importantes ont été enregistrées. Il a cité sans être exhaustif, le renforcement du capital humain des administrations locales à travers le nouveau dispositif de la Fonction publique locale, la mise en place d’un mécanisme de financement de l’adaptation au changement climatique, la réalisation de cartes thématiques du Bus Rapid Transit (BRT), la cartographie, les analyses spatiales et la validation du tracé de l’autoroute Dakar – Tivaouane – Saint-Louis, la finalisation de la construction de la digue de protection du littoral du Projet de protection côtière à Saint-Louis avec l’ADM, la mise en œuvre du projet de désenclavement des zones de production par le Programme national de développement local (PNDL) dans des communes de Sam Yabal, Keur Momar Sarr, Gaé, Gamadji Saré, Missirah et Ndioumane, etc.

Mamadou Talla a aussi parlé de la lutte contre les inondations à Keur Massar par l’Agence de développement municipal (ADM), la validation de la Stratégie nationale de l’état civil, la construction, la réhabilitation et l’équipement de centres d’état civil, la mise en place d’un fichier biométrique national unique pour l’état civil, le renforcement continu annuel du fonds alloué aux collectivités territoriales pour l’année 2022. Ces fonds cumulés s’élèvent à presque 100 milliards F CFA (Fonds de dotation de la décentralisation ; Fonds d’équipement, ristournes transférées aux collectivités territoriales et Contribution économique locale).

‘’L’ambition clairement affichée, ici, est de renforcer significativement les volumes des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. Cet accompagnement de l’État va se poursuivre et se renforcer. Par contre, le grand défi, et qui constitue aujourd’hui, pour moi, la priorité des priorités, c’est comment accompagner nos collectivités territoriales vers une autonomisation. En d’autres termes, il s’agit de voir comment amener aujourd’hui chaque collectivité territoriale à être capable d’identifier toutes ses ressources et potentialités, à les valoriser et à en faire le moteur de son développement local. Le défi est de taille, mais il est à notre portée. Car je reste convaincu que l’autonomisation des territoires est la première condition pour qu’elle puisse être porteuse de développement’’, déclare le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires

BONNE GOUVERNANCE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Le GAGE d’un statut attrayant Le ministre des Collectivité territoriale, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Mamadou Talla a convié, hier, à un atelier de présentation officielle du Guide des procédures d’administration et de gestion du personnel de la Fonction publique locale (GAGE). Cet outil a pour but d’offrir aux agents un statut attrayant. Après des étapes qui ont été franchies depuis les indépendances, notamment en 2011, le processus de décentralisation de l’administration au Sénégal a connu plusieurs mutations ponctuées de réformes importantes, aboutissant principalement au transfert de compétences et de ressources correspondantes, au profit des collectivités territoriales. Venu présider, hier, l’atelier de présentation officielle du Guide des procédures d’administration et de gestion du personnel de la Fonction publique locale (GAGE), le ministre des Collectivité territoriale, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Mamadou Talla, a fait savoir qu’ils vont arriver à harmoniser le secteur. L'objectif principal de ce guide (GAGE), souligne le ministre, est de permettre aux acteurs des collectivités locales de mieux comprendre les procédures d'administration et de gestion des ressources humaines de l’administration locale, notamment le personnel de la Fonction publique locale, dans un contexte marqué par une recherche d'efficacité dans l'action publique. ‘’Il faut, dit-il, aller vers l'installation de concours d'accès à la fonction publique locale. Il ne faut cependant pas qu'on brûle les étapes. Tous les autres pays ont mis du temps à installer leur fonction publique locale’’. S’agissant de la grève des agents, le ministre a ajouté : ‘’Il faut que l'intersyndicale nous aide au niveau des agents pour qu’ils comprennent que la prise en compte de leurs doléances est importante pour nous, mais que ça ne se règle pas du tic au tac. D'abord, il faut le comprendre, l'accepter et regarder la mise en œuvre. Donc, chaque maire doit travailler au niveau de son administration, parce que c'est la libre administration’’. L’autre mission, selon le directeur général du Centre national de la Fonction publique territoriale et de la Formation, Abdou khadre Ndiaye, est d’apporter aux Collectivités territoriales ‘’une expertise en matière statuaire, d’énumération, de retraite, d’action sociale et de formation’. Il a rappelé aussi que ‘’le guide est un outil didactique ne pouvant se substituer aux lois et règlements, mais qui est la résultante du dispositif à la fois législatif et règlementaire qui encadre la gestion de toute la carrière au niveau de la fonction publique locale’’. ‘’L’expérience est irremplaçable’’, ajoute-t-il. Les élus territoriaux à travers les présidents de leurs associations ont pris part à la rencontre. Ils ont magnifié l’expérimentation de ce guide dont l’usage leur facilitera la pratique de leur travail administratif et la gestion du personnel des Collectivités territoriales. DIANA DIA (Stagiaire)

CHEIKH THIAM