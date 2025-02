Grève Matam

La section régionale de Matam (Nord-Est) du Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (SDT3S) a annoncé, mardi, la poursuite de son mot d’ordre de rétention des données sanitaires et de boycott de tous les programmes de supervision et réunions de coordination. ‘’Nous voulons dire aujourd’hui que la rétention des données sanitaires, le boycott des supervisions et réunions de coordination se poursuivent au niveau régional’’, a déclaré son chargé de communication, Modou Bousso Sène, au cours d’une conférence de presse.

‘’Nous avons pris cette décision parce que nous n’avons pas encore eu gain de cause concernant toutes nos revendications’’, a-t-il justifié. Selon lui, aucun des points de revendication, dont le recrutement de personnel et le reclassement d’agents, n’a encore été pris en compte. Il a expliqué que c’est en raison de cette situation que la section a décidé de poursuivre ce mot d’ordre jusqu’à la satisfaction de ses revendications.

‘’Nos points de revendication concernent le recrutement des agents tels que les chauffeurs, les sages-femmes, mais aussi le reclassement de certains de nos collègues, qui ont eu à faire des formations et qui n’ont toujours pas été reclassés’’, a lancé le syndicaliste.

Au niveau régional, des organisations syndicales, comme le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) ont déjà levé leur mot d’ordre de rétention des données sanitaires et de boycott de la supervision des programmes.