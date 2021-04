La présidente de Medisol International, Rose Wardini, en partenariat avec Metec Africa, a procédé, hier, à une cérémonie de réception d'un camion mobile de scanner, à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niasse de Kaolack. Il est prévu de consulter gratuitement au moins 500 patients pendant une semaine, le temps que ce matériel restera à l’hôpital.

Un scanner mobile de dernière génération a été mis à la disposition de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niasse de Kaolack. Il y sera juste pendant une semaine pour des consultations gratuites offertes par Medisol International et Metec Africa. Ces organisations espèrent consulter au moins 500 patients. ''Les partenaires de Metec Africa, que j’ai rencontrés à Bissau, nous accompagnent et m'ont fait le plaisir d'accepter de venir dans mon terroir.

Nous avons prévu de consulter au minimum 500 patients. Les techniciens sont là ; ils peuvent travailler jour et nuit et s’accommoder selon les besoins de la population. S’il y a une forte affluence, on pourra aller entre 500 et 700 patients’’, indique la directrice de Medisol International, Rose Wardini.

La directrice de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niasse, Khadidiatou Ndiaye Kébé, salue cette initiative. ''Ce qui intéresse l'hôpital, ce n'est pas le profit. On nous demande d'équilibrer nos comptes, mais quand nous avons des opportunités qui peuvent accélérer l'accessibilité financière et économique, nous en profitons. Des scanners gratuits ? C'est une première !'', se réjouit-elle.

Pour le président du Conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye, l'apport répond à une ‘’forte demande’’ de la population qui n’a pas les moyens de se payer un scanner. ''Nous sommes fiers. C'est pour cela que le département a décidé d'élever à la dignité la plus élevée madame Rose Wardini'', informe-t-il.

Le scanner, un examen spécial, sera à la disposition de la population du 22 au 28 avril. ''Nous avons eu cette opportunité grâce à l'aimable sollicitude de docteur Rose Wardini, Présidente de Medisol, qui n'est pas à sa première action sociale. Kaolack, le Sénégal et l'hôpital l'intéressent'', dit la directrice Khadidiatou Ndiaye Kébé. Elle annonce que les inscriptions se font au service social et le comité de pilotage va commencer le travail avec les techniciens, de même que les partenaires marocains.

Cependant, elle lance un appel à la population, afin qu'elle s'inscrive dans les mutuelles de santé. ''Il faut qu'elle appuie cette politique du gouvernement pour se couvrir'', dit-il. Le président du Conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye, mentionne que la collaboration va se poursuivre, pour plus d'ouverture et d'équipements pour le système de santé.

