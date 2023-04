Idrissa Seck /Bby

Le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, semble n’en avoir cure des piques lancées par certains acteurs de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). Dans un communiqué adressé à ses militants hier, il leur demande de ne pas réagir aux attaques.

‘’J’invite tous les responsables du parti Rewmi à ne pas réagir aux attaques violentes et inappropriées de certains acteurs de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY)’’, lit-on dans la note. Ainsi, il invite tous les responsables et militants de Rewmi à considérer toutes ces attaques comme des insignifiances, quelle qu'en soit la provenance.

‘’Sachez, enfin, que tout ce que je dirai et ferai ne sera guidé que par une seule et unique boussole : l’intérêt national vital du Sénégal’’, déclare le président du Conseil économique, social et environnemental. Pour lui, la seule entreprise à laquelle ils doivent s’intéresser actuellement est la poursuite de l’application stricte de leur feuille de route : fortifier et consolider l’unité et la solidarité au sein de leur coalition.