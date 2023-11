Industries pharmaceutiques  

Devant les situations d’urgence sanitaire de portée internationale affectant les systèmes sanitaires et pharmaceutiques et face aux nombreux défis que pose l’indisponibilité des médicaments, y compris les vaccins, il était urgent de développer le secteur de l’industrie pharmaceutique.

A ce titre, il y a eu l’adoption du traité portant création de l’Agence africaine du Médicament le 11 février 2019, lors de la 32eme conférence des Chefs d’État et de Gouvernement des pays membres. L’Union Africaine a promu un système d’harmonisation des réglementations pharmaceutiques beaucoup plus adapté, concourant à un accès régulier de toutes les couches des populations des pays membres aux médicaments et autres produits de santé de qualité.

Ainsi, plusieurs États membres, dont le Sénégal, ont exprimé leur engagement en ratifiant ledit traité. L’Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA), constatant les faibles capacités des directions de la pharmacie et du médicament dans la mise en œuvre des fonctions réglementaires pharmaceutiques et l’insuffisance des ressources financières allouées et mobilisées, a adopté une directive n° 06/2020/CM/UEMOA portant statut des autorités de réglementation pharmaceutique des États membres de l’UEMOA le 28 septembre 2020.

...Le Sénégal pour se conformer à cette directive a créé l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) par décret n°2022-824 du 07 avril 2022. Cette souveraineté sera marquée, entre autres, par l’adoption de la loi n ° 23-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments, aux produits de santé et à la pharmacie mais aussi par la relance de l’industrie pharmaceutique locale pour une production à suffisance de médicaments et autres produits de santé de qualité, mais surtout de vaccins contre les maladies infectieuses et épidémiques, pour laquelle la création d’une forte agence de réglementation pharmaceutique, arrimée aux normes de maturation de niveau 3 édictées par l’Organisation Mondiale de la Santé, est indispensable.

Leur leadership favorise une forte capacité de mobilisation et de sensibilisation qui pourra contribuer pleinement au succès des missions de l’ARP. Avec leur engagement, ces acteurs communautaires pourront permettre d’obtenir une adhésion massive des sénégalais dans les activités de l’ARP, mais surtout dans la notification des effets indésirables et dans la prévention contre les médicaments de qualité inférieurs ou falsifiés.

C’est dans ce cadre que l’ARP, avec l’appui technique et financier du Fonds Mondial, organise un atelier d’orientation et de sensibilisation des acteurs communautaires sur le rôle et les missions de l’agence et plus spécifiquement sur la pharmacovigilance. L'objectif était de vulgariser auprès des acteurs communautaires le rôle et les missions de l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP), partager le rôle et les missions de l’ARP, partager la loi 06-2023 portant sur la pharmacie, orienter les acteurs communautaires sur la pharmacovigilance (concepts de base, fiche de notification…).