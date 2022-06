La signature de Sadio Mané au Bayern Munich serait sur la bonne voie. Selon plusieurs médias européens, Liverpool et le club bavarois ont trouvé un accord pour le transfert du Sénégalais, dont le coût avoisinerait les 35 millions de livres sterling (environ 40,7 millions d’euros, soit plus de 26 milliards de francs CFA).

Comme pressenti, l’arrivée de Sadio Mané en Bavière serait actée. Selon ‘’l’Équipe’’ qui cite Sky Sport Deutschland, ‘’Liverpool et le Bayern Munich ont trouvé un accord, ce vendredi, pour le transfert de Sadio Mané’’. L’information a été confirmée par le champion d’Allemagne par l’entremise de son directeur sportif. ‘’Oui, Sadio Mané va venir au Bayern Munich’’, a certifié Hasan Salihamidžić au micro de Sky Sports.

Le Sénégalais va signer un contrat de trois ans avec les Bavarois. Selon Skysports, le Bayern Munich va payer 35 millions de livres sterling (environ 40,7 millions d’euros, soit plus de 26 milliards de francs CFA) pour s’attacher les services de l'attaquant sénégalais. Plus précisément, ‘’le Bayern paiera un montant initial de 27,5 millions de livres sterling (près de 21 milliards de francs CFA) avec 5 millions de livres (3,8 milliards de francs CFA) supplémentaires en fonction de l'apparence. Le club de Bundesliga paiera 2,5 millions de livres (près de 2 milliards de francs CFA) supplémentaires en fonction des réalisations individuelles et collectives’’.

Le transfert de Mané au Bayern avait déjà obtenu l’onction de deux anciens du club bavarois. Il s’agit de l’actuel sélectionneur de l’Allemagne et ancien entraîneur du Bayern. ‘’Sadio Mané est absolument un joueur de classe mondiale. S’il veut jouer en Allemagne, ce serait un gros renfort pour la Bundesliga. J’en serais heureux’’, a déclaré Hansi Flick dans les colonnes de ‘’Bild’’. Un optimisme partagé par le Ballon d’Or 1990, Lothar Matthäus. ‘’J’espère bien que Sadio Mané va signer au Bayern. C’est un grand nom dans le football international et il l’a montré, non seulement avec le Sénégal, mais aussi avec Liverpool. Il marque et fait marquer des buts. Il a une vitesse élevée et nous avons perdu Erling Haaland. Peut-être que nous allons perdre Robert Lewandowski et nous avons besoin des mêmes figures pour notre logo, pour notre marque en Bundesliga’’, a plaidé l’Allemand dans des propos relayés par le site ‘’Goal’’.

Carragher : ‘’Mon joueur préféré… Merci Sadio’’

À la suite de l’annonce de la nouvelle concernant l’accord entre les deux clubs sur le transfert de Sadio Mané, la légende de Liverpool n’a pas tardé à rendre hommage au champion d’Afrique. ‘’Mon joueur préféré de cette époque, Sadio Mané, quitte enfin la haute performance à faible entretien et jamais blessé ! Trophées et buts à gogo, une véritable légende de Liverpool. Merci Sadio’’, a écrit Jamie Carragher sur Twitter. L’ancien défenseur anglais avait avoué ouvertement, en mai dernier, son estime pour Mané avant de déclarer que les Reds commettraient une erreur en laissant partir l’attaquant sénégalais. ‘’Je suis un grand fan de Sadio Mané et je peux vous assurer qu'il n'ira nulle part, car je ne le laisserai pas aller au Bayern Munich. (Celui qui le laissera partir) il aurait affaire à moi ! Je l'aime, je l'aime à la folie. Et pas seulement parce que c'est un grand joueur et ce qu'il a fait pour Liverpool’’.

Sadio Mané a rejoint Liverpool en juin 2016, en provenance de Southampton, pour un montant de 31 millions de livres sterling (36 millions d’euros, soit 23,5 milliards de francs CFA) plus de 2,5 millions de livres sterling (près de 2 milliards de francs CFA) supplémentaires. Durant ses six années passées dans le Merseyside, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a aidé le club à remporter six trophées, Ligue des champions, Coupe du monde des clubs, Supercoupe de l’UEFA en 2019, Premier League en 2020, FA Cup et League Cup en 2022. L’enfant de Bambali a inscrit 120 buts en 269 matches avec les Reds.

LOUIS GEORGES DIATTA