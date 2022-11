Dans le cadre de la lutte contre les inondations, la phase 2 du projet Pikine irrégulier Sud va impacter 220 000 ménages. L’annonce est du DG de l’Apix Abdoulaye Baldé. Il a pris part, hier, à une visite de terrain desdits chantiers.

Les quartiers de Pikine irrégulier Sud ont bénéficié, dans le cadre de la réalisation de l’autoroute à péage Dakar - Diamniadio qui traverse la zone de part en part, d’un programme de restructuration urbaine (financé par l’AFD et la Banque mondiale) comprenant une composante drainage des eaux pluviales. La seconde phase du projet, appelé "Pikine irrégulier Sud 2" (PIS2), est financée par l’AFD et l’État du Sénégal. La zone concernée, d’une superficie de 750 ha, se situe dans la ville de Pikine et comprend cinq communes : Guinaw-Rails Nord, Guinaw-Rails Sud, Thiaroye-Gare, Tivaouane Diacksao et Diamaguene Sicap Mbao. Elle rassemble plus de 300 000 habitants dont la majorité vit sous le seuil de la pauvreté, avec un déficit criant d’équipements publics.

D'un coût de 34 milliards F CFA, selon le coordonnateur dudit projet, le PIS2 a pour objectif d’aménager le territoire de la zone, afin de réduire sa vulnérabilité aux inondations et aux eaux stagnantes insalubres, à travers la mise en œuvre des quatre composantes. Il s'agit, selon Moussa Diarra, de l'érection d’infrastructures de drainage des eaux pluviales, d'assainissement des eaux usées, du plan d’action de réinstallation et de renforcement de capacités.

Il ajoute : "Pour les perspectives à court terme, d’ici décembre 2022, il est prévu que 90 % des travaux de mise hors d’eau seront exécutés, 90% des impactés seront indemnisés et la composante Eaux usées sera finalisée. À moyen terme, en décembre 2023, il est planifié l’achèvement des travaux de mise hors d’eaux y compris ceux nécessitant un financement complémentaire, la signature du décret de cessibilité du PIS2, la réalisation complète du Plan d’accompagnement social des personnes vulnérables, le renforcement des capacités de l’Onas et le transfert des ouvrages à ce dernier.’’

Les 2 projets vont coûter 62 milliards F CFA

Le coordonnateur du projet déclare que les eaux de pluie ont, globalement, été évacuées pendant le dernier hivernage. ‘’Il nous reste encore quelques poches à traiter au niveau de Diamaguene Sicap Mbao où il y a un point critique que nous avons identifié. Avec l'appui du DG, nous sommes en train de chercher des financements nécessaires pour le traiter. Globalement, les résultats notés sont positifs et les inondations seront bientôt un mauvais souvenir pour les zones de PIS2’’, assure M. Diarra.

Il rappelle que le PIS1 avait un coût de 25 milliards. Donc, les deux projets vont coûter 62 milliards F CFA, avec pour objectif de lutter contre les inondations et de restructurer la zone, afin de permettre aux populations d'avoir un niveau de mobilité acceptable pour accéder aux infrastructures sociales de base.

Présent à la visite de terrain, le DG de l'Apix Abdoulaye Baldé a rappelé que le PIS2 est un projet important qui va impacter au total 220 000 ménages qui étaient confrontés à des difficultés, depuis plusieurs années. "Sur les 14 bassins de rétention prévus dans ce projet, les 13 ont été déjà réalisés. Ils se trouvent à Diamaguene Sicap Mbao.

Le projet est avancé. Si vous additionnez le PIS1 et le PIS2, nous sommes aux alentours de 24 km de voiries qui sont réalisés dans les cinq communes concernées du département de Pikine. Toutes les zones qui étaient confrontées à des difficultés ont été prises en charge par ce projet. Le seul point qui nous reste se trouve à Diamaguene Sicap Mbao et qui nécessite un financement supplémentaire de 6 milliards F CFA. Nous avons déjà sensibilisé le président de la République dans ce sens, qui a instruit les autorités du ministère de l'Économie et des Finances pour que cela puisse être pris en charge dans le budget du Sénégal", indique Abdoulaye Baldé.

CHEIKH THIAM