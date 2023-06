Inquietudes des Etats-Unis…

‘’En tant qu'ami et partenaire solide du Sénégal, les États-Unis sont troublés et attristés par la violence et les dégâts dont nous avons été témoins dans de nombreuses régions du pays. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux amis des personnes décédées et nous souhaitons un rétablissement rapide et complet aux personnes blessées’’, publie Matthew Miller, porte-parole du département d’Etat, sur leur site. ‘’Le peuple sénégalais, pousruit-il, peut à juste titre être fier de ses bons résultats en matière de gouvernance démocratique, d'État de droit et de coexistence pacifique. Nous exhortons toutes les parties à exprimer leur point de vue de manière pacifique’’.

… Idem pour l’ue

A l’instar des Américains, l’Union européenne se montre préoccupée par la situation qui prévaut au Sénégal. ‘’L’UE s'inquiète de la montée des tensions politiques et sociales qui se sont accrues ces derniers jours au Sénégal. Elle déplore la mort d’au moins neuf personnes suite à des violences au cours de la nuit dernière. Dans ce contexte, il est primordial que les éléments qui fondent la longue tradition de démocratie, d’Etat de Droit, de respect des droits et libertés au Sénégal soient préservés par tous’’, écrit la porte-parole dans un communiqué publié sur le site de l’institution. Toutefois, poursuit-elle, ‘’l’UE a confiance en la solidité de la démocratie sénégalaise et dans les forces politiques qui l’animent pour préparer les échéances électorales de manière inclusive et pacifique’’.