Installation Dame Diop

Nommé, il y a de cela quelques jours, le président du collège du Laboratoire national de référence dans le domaine du bâtiment et des travaux publics (LNR-BTP) a été installé hier dans ses fonctions. L'occasion saisie par Dame Diop pour décliner sa feuille de route. D'après lui, le LNR-BTP est un dispositif qui, dans sa configuration, va révolutionner sans aucun doute la régulation et la gouvernance de ce secteur stratégique qui constitue une niche inestimable d’opportunités et de potentialités. Il se veut être l’institution publique de référence pour la définition des normes des ouvrages publics et privés.

La cérémonie d'hier, d'après l'ancien ministre de l’Artisanat, marque un tournant décisif dans la gestion du secteur des BTP qui connaît actuellement une dynamique exceptionnelle et inédite portée par le président de la République qui en a fait un levier structurant de croissance et d’émergence. ‘’Ce portage stratégique, soutenu par un sens pratique du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, trouve son sens et sa finalité dans l’ambition et la volonté de l’État de résoudre durablement la problématique de l’accès aux infrastructures routières, aéroportuaires et immobilières de qualité pour les populations”, dit-il.

"Face aux défis qui interpellent le secteur du bâtiment et des travaux publics, dans la diversité de ses composantes, dans la complexité de ses réalités et dans la pluralité de ses acteurs, une régulation plus affinée et une gouvernance plus structurée et mieux coordonnée sont nécessaires pour mieux adresser ces défis. Cette décision de mise en place de nouveaux organes de gestion et du contrôle du secteur BTP, en remplacement de l’ancien dispositif devenu inopérant à cause des nouveaux enjeux et défis non pris en charge, vient à point nommé et répond à la nouvelle approche par la performance qui constitue maintenant le socle de la conduite de la chose publique. Dans ses nouvelles missions, le laboratoire va prendre en charge des questions importantes comme la régulation, la recherche formation et surtout la normalisation qui vise entre autres, la fixation des normes relatives à la construction d’infrastructures de génie civil au moment où la réalisation d’infrastructures routières, aéroportuaires et immobilières devient un enjeu de sécurité publique et de développement national", a confié M. Diop.

...En outre, il a promis que la transparence et la redevabilité seront mises en avant dans la gestion du secteur, en installant le dialogue permanent avec les professionnels et les usagers du secteur. Dans la même veine, l’équité territoriale, selon lui, sera rendue effective avec la perspective à terme de la création des démembrements du LNR-BTP au niveau régional. Tout ceci, a précisé M. Diop, ne saurait aboutir sans le précieux concours d’une équipe soudée et solidaire de collaborateurs dévoués à la nation et connexes aux objectifs d’émergence que nous avons la charge de concrétiser dans la continuité de la vision du président de la République Macky Sall. Venu présider la rencontre, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, est revenu sur la pertinence de la réforme qui a supprimé l'ancien Cereeq qui est devenu aujourd'hui le LNR-BTP. Il s'est engagé à l’accompagner et a invité les acteurs de l'écosystème à se confirmer aux nouvelles directives et cela dès le mois de janvier 2024.