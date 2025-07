La compagnie nationale Air Sénégal a annoncé hier à travers un communiqué la mise en place d’un accord de partage de codes avec la compagnie Asky, un partenariat majeur qui renforce considérablement la connectivité en Afrique de l’Ouest et centrale.

Cet accord selon la note, témoigne de l'engagement des deux compagnies à développer le réseau aérien régional et à offrir plus d'options aux passagers. Grâce à ce nouvel accord, Air Sénégal peut désormais commercialiser des billets sur des vols opérés par la compagnie Asky vers plusieurs destinations clés, notamment Bissau, Lomé, Douala, N'Djamena et Bangui.

Ce partenariat d'après la même note, permettra également à Air Sénégal de renforcer ses fréquences sur la destination Praia, en intégrant les vols d'Asky. "Cet accord de partage de codes avec la compagnie Asky marque une étape importante pour Air Sénégal dans notre stratégie d'expansion et de renforcement de notre présence régionale. Nous sommes ravis d'offrir à nos passagers un accès facilité à un plus grand nombre de destinations en Afrique de l'Ouest et Centrale’’, a déclaré M. Tidiane Ndiaye, Directeur Général d'Air Sénégal, à l’issue de sa rencontre avec le Directeur Général d’Asky M. Esayas Woldemariam Hailu, Directeur Général d'Asky.

En retour, Asky intégrera à son réseau, au départ de Lomé, les destinations opérées par Air Sénégal, telles que Nouakchott, Banjul, Casablanca, Paris, Praia et Sal, offrant ainsi plus de choix à ses propres passagers.

Dès le 15 août, les deux compagnies prévoient d'étendre cet accord pour inclure d'autres destinations importantes, notamment São Tomé, Libreville, Kinshasa, Johannesburg, Luanda, Nairobi et Pointe-Noire.

Cet accord stratégique entre Air Sénégal et Asky vise à optimiser l'expérience de voyage et à renforcer la position des deux compagnies en tant qu'acteurs majeurs du transport aérien sur le continent.