Interdiction marche

Le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, a interdit le rassemblement prévu samedi à Dakar en guise de soutien à la ‘’cause palestinienne’’, en raison du ‘’non-respect’’ de la procédure en vigueur pour l’autorisation d’une telle manifestation.

La demande d’autorisation de cette manifestation a été déposée à la préfecture, mercredi 25 octobre, par des membres de l’Alliance nationale pour la cause palestinienne, selon M. Tine. Ils voulaient tenir ‘’un rassemblement de soutien au peuple palestinien’’, à l’Institut islamique de Dakar. Israël et la Palestine se livrent, depuis le 7 octobre dernier, à l’une des plus sanglantes guerres du Moyen-Orient au cours des cinquante dernières années. Après avoir reçu des organisateurs la déclaration de la manifestation, le préfet affirme qu’‘’il ressort de son examen le non-respect du délai de trois jours francs au moins’’ prévu par la loi pour les rassemblements à tenir ‘’sur la voie publique’’.

‘’Par conséquent, je constate son irrégularité’’, a déclaré l’autorité administrative dans sa réponse aux membres de l’Alliance nationale pour la cause palestinienne. Le président de l’Alliance nationale pour la cause palestinienne a annoncé le report au 4 novembre du ‘’grand rassemblement de soutien au peuple palestinien’’ qu’il prévoyait d’organiser ce samedi. La tenue de l’événement a été interdite en raison du motif invoqué par le préfet, a confirmé Moustapha Ségnane, le président de cette organisation, laquelle exprime son ‘’attachement aux frères et sœurs persécutés de la Palestine’’. La guerre entre Israël et la Palestine a repris après une attaque surprise menée par le Hamas, une organisation palestinienne, le 7 octobre.

Le Sénégal dirige, depuis près de cinquante ans, le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, au sein des Nations unies. À ce titre, par la voix du président de la République, Macky Sall, le Sénégal a réitéré, le 17 octobre dernier, son ‘’appel à la désescalade et au respect du droit international humanitaire’’ par les protagonistes de ce conflit. ‘’Il ne peut y avoir de solution militaire à ce conflit meurtrier’’, a soutenu M. Sall.