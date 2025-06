Le derby sénégalais a marqué la 22e journée des courses hippiques, ce week-end. Doté du Grand Prix El Hadj Amadou Diagne Sagor, cette course réservée au groupe 1/PTA (poulains âgés de 3 ans) et vainqueurs du groupe 2, sur une distance de 1 650 m, a été remportée par Ndam Li, avec un temps de 2’20.

Le poulain du Pr. Sakhir Thiam a devancé par Birima Ma Mbend (2e) et Arafath (3e). La journée a démarré par la course dotée du prix Victor Bancal ayant enregistré 8 chevaux au départ (groupe 2 et groupe 3). Maamu Kor a franchi le premier la ligne, avec un temps de 3’40. Le cheval du Pr. Sakhir Thiam a battu Baye Mor Latskb Fall (2e) et Tonton Bassirou (3e).

Les groupe 2 et groupe 3 se sont présentés ensuite dans les boxes où 12 chevaux étaient sur la ligne de départ. Cette course, dotée du Prix Cotonou 2, a vu Dieyna de Sidy Ndao être sacré, avec un temps de 3’29’’, devant Mame Penda (2e) et Secrétariat (3e). Les PDA (poulains de 2 ans) et les PTA (poulains de 3 ans) se sont disputé le Prix El Hadj Issakha Daro Djigo. Sur 13 chevaux au départ, Amy Fall d’Abdoulaye Diakhaté s’est imposée avec un temps de 2’23, devant Las Palmas (2e) et Mame Ngoné (3e).

La journée a été clôturée par les PDA et PTA pour la course dotée du Prix Rafet Ndiort. Selle Co Diop, avec temps 2´23’’, a dominé les débats. Le poulain d’Amadou Celle Ndiaye a suivi de Nakhe Fall (2e) et Diewrigne (3e).