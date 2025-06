En marge d’une cérémonie de dons de moutons à des nécessiteux, l'ambassadeur d'Israël au Sénégal a lancé un appel à la paix dans la guerre qui oppose la Palestine à son pays.

Soixante-dix-sept. C'est le nombre de moutons que l'ambassade d'Israël au Sénégal a offerts à des personnes victimes de handicap ou en situation financière difficile, pour leur permettre de passer de bonnes fêtes de Tabaski. L'ambassadeur Yuval Waks a insisté, lors de la cérémonie de remise, sur la perpétuation d’une longue tradition. Cette année, l'ambassade a décidé, puisque c'est le 77e anniversaire de l'acceptation d'Israël par l'Union européenne, de donner, symboliquement, 77 moutons de Tabaski aux bénéficiaires. Cette tradition existe depuis 2006. Ce geste, poursuit-il, s'inscrit dans le cadre du soutien à ceux qui n'ont pas l'occasion de célébrer cette fête avec dignité.

"En effet, depuis les années 67, Israël a été l'un des premiers États à appeler à l'indépendance du Sénégal. Depuis ce temps, il y a eu une collaboration dans la culture, les technologies et d'autres domaines qui sont importants pour nous. Il y a 20 % de notre pays qui fête la Tabaski, comme vous, et qui s'intéresse à cette tradition. C'est une belle tradition en Israël. Je profite aussi de cette cérémonie pour lancer un message de paix. Mes amis, Israël continuera à tendre la main et à poursuivre la collaboration, même en temps difficiles. Nous insisterons sur le dialogue, le respect mutuel et les valeurs que nous partageons, qui sont communes avec celles du Sénégal", a indiqué l'ambassadeur.

Il a rappelé qu'il y a des attachements à la famille, à la tradition et à la culture. Des nécessiteux se trouvant entre Dakar, Ziguinchor et Saint-Louis ont été sélectionnés. "C'est un devoir sacré pour chaque musulman, pour chaque famille et nous sommes ici pour dire qu'Israël soutient tous les efforts pour s'assurer que tous les musulmans au Sénégal, autant que possible, puissent célébrer et s'amuser. Israël est là pour accompagner chaque musulman au Sénégal dans l'accomplissement de ses fonctions et de ses devoirs, afin de célébrer la fête avec dignité. Je voudrais dire quelque chose sur notre volonté de paix avec notre monde. Actuellement, nous faisons face à une tragédie de mort. Vous savez que nous sommes dans une région dévastée par les guerres. Au cours des dernières années, Israël a soutenu des accords qui ont permis la normalisation de la paix entre plusieurs pays musulmans. Ces accords reflètent notre désir de paix. Nous sommes confiants que davantage d'accords de paix entre les pays musulmans seront bientôt réalisés. Nous savons à quel point cette paix est importante pour Israël", a ajouté l'ambassadeur.

Il a aussi informé que la majorité de l'aide alimentaire destinée à la population de Gaza a été détournée par le Hamas.

