Demba Sow, plus connu sous le nom de Baye Demba Sow, est un chercheur et écrivain qui a sillonné le monde entre l’Afrique, l’Europe, les États-Unis, l’Asie et les Caraïbes pour divulguer les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba dans diverses universités, collèges, lycées à travers des conférences et des expositions, en collaboration avec différents artistes sur des thèmes qui portent sur le soufisme en général et sur la confrérie mouride en particulier. Celui qui a traduit le livre ‘’Diazboule Mouride Ilal Khidmati Ashaykh’’ (Une Exhortation au mouride pour se mettre au service des Saints) écrit par Cheikh Ibrahima Fall en français et en anglais avec la version arabe, nous parle de Mame Cheikh Ibrahima Fall, de ses origines, de sa philosophie, de sa dimension spirituelle. L’auteur de ‘’Les Élus au Sein du Cercle des Soufis Baye Fall du Sénégal’’ et celui qui a accompagné Serigne Cheikh Ndigeul Fall, fils et khalife de Serigne Cheikh Fall Bayoub Goor, pendant plus de vingt ans à travers le monde, se livre.

Pouvez-vous nous parler de l’origine des Baye Fall ?

L’origine des Baye Fall se trouve dans la réponse de Cheikh Ibrahima Fall aux érudits de Saint-Louis qui lui demandèrent où il se trouvait dans le Coran. Cheikh Ibrahima Fall leur répondit en leur disant qu’il se trouvait dans la sourate ‘’Les Rangs’’. Il continua en leur demandant : ‘’Mais quant à vous, où étiez-vous quand Dieu demanda : ’Ô vous qui avez cru ! Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d’un châtiment douloureux ? (S.61, V.10).’ Nous, les Hommes de Dieu, étions assis sous l’arbre paradisiaque Touba quand notre Créateur posa cette question et ordonna les conditions à suivre pour que ce commerce soit valable : ‘’Vous croyez en Dieu et Son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin de Dieu, et cela vous est bien meilleur si vous saviez ! Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des Jardins dans lesquels coulent les ruisseaux et dans des demeures agréables dans les jardins d’Eden. Voilà l’énorme succès (S.61, V.11-12)’’. La sourate ‘’Les Rangs’’ pourrait être considérée comme la carte d’identité de Cheikh Ibrahima Fall et des Baye Fall. Ce verset ne mentionne à aucun moment la prière, le jeûne, la zakat ou le pèlerinage à La Mecque. Concernant la zakat, Cheikh Ibrahima Fall disait qu’il fallait vraiment être radin pour ne donner que 2,5 % de sa richesse sur une année au lieu de tout remettre à Dieu, qui nous a donné cette richesse et qui nous recommande le sacrifice de nos biens et de nos personnes dans la voie de Dieu. Cheikh Ibrahima Fall, faisant la distinction entre ceux qui suivent les recommandations divines et ceux qui combattent dans la voie de Dieu, disait : ‘’Ils suivent les recommandations divines, alors que vous, vous combattez dans la voie de Dieu. Celui qui suit les recommandations divines doit s’acquitter des cinq prières, du jeûne, s’acquitter de la zakat et faire le pèlerinage à La Mecque, alors que celui qui combat dans la voie de Dieu, on lui demande de sa personne, sa famille et ses biens. Celui qui suit les recommandations divines aura la miséricorde de Dieu, alors que celui qui combat dans la voie de Dieu, Dieu lui octroiera sa grâce. Celui à qui Dieu accorde sa miséricorde entrera au paradis, alors que celui qui a reçu la grâce de Dieu pourra intercéder en faveur des gens pour qu’ils entrent au paradis.’’

C’est quoi être Baye Fall ?

Être Baye Fall, c’est être un disciple humble qui suit les recommandations de son guide spirituel, qui s’abstient des proscriptions divines. C’est celui qui se dévoue corps et âme à son maître en donnant de son temps, de sa personne et de ses biens sans commune mesure. Il ne voit rien d’autre en dehors de son guide, de la même manière que Cheikh Ibrahima Fall s’était conduit envers Cheikh Ahmadou Bamba. C’est à cet effet que Serigne Cheikh Fall Bayoub Goor disait : ‘’Nul ne sert un meilleur saint que celui que les Baye Fall servent. Nul ne fait ce qu’il y a de plus noble que ce que les Baye Fall font. Nul n’est plus digne que les Baye Fall.’’

Serigne Mountakha Mbacké, quant à lui, assurant le khalifat de Cheikh Ahmadou Bamba, dira haut et fort à qui veut l’entendre : ‘’Je préfère à ma propre personne tout Baye Fall véridique.’’

Parlez-nous de la relation entre Serigne Touba et Mame Cheikh Ibrahima Fall.

La relation entre Serigne Touba et Mame Cheikh Ibrahima Fall est tout simplement celle du maître et du disciple dans toute sa quintessence, chacun conscient de la mission que Dieu lui a assignée. Cheikh Ahmadou Bamba raconta que Dieu l’avait choisi pour appeler les Hommes à Lui, et en allant pour accomplir sa mission, il entendit Dieu dire à Cheikh Ibrahima Fall : ‘’Accompagne Cheikh Ahmadou Bamba pour montrer aux Hommes comment répondre à l’appel de Dieu.’’ Cheikh Ibrahima Fall raconta la mission que Dieu leur avait confiée à certains disciples à Gébou Fall : ‘’Nous ne sommes point venus (Cheikh Ahmadou Bamba et moi) dans ce monde pour créer une confrérie religieuse ou inciter à une guerre sainte quelconque. Nous sommes venus pour consolider les principes enseignés par le Prophète Mouhammad (Paix et salut sur lui) et nous aligner avec ceux qui adhèrent à ces principes. Nous sommes donc venus veiller à ce que la loi immuable de Dieu prescrite au Prophète Mouhammad (PSL) soit respectée en combattant toute forme d’innovation et d’hypocrisie.’’ Cheikh Ahmadou Bamba et Cheikh Ibrahima Fall ne sont pas deux êtres distincts, mais un seul et même être révélant les deux dimensions du Prophète Mouhammad (PSL).

‘’Ô Prophète ! Nous t’avons envoyé pour être témoin, annonciateur de bonnes nouvelles, avertisseur, appelant les gens à Dieu par Sa permission et comme une lampe éclairante (S.33, V.45-46)’’. Nul ne connaît Cheikh Ahmadou Bamba comme Cheikh Ibrahima Fall le connaît et nul ne connaît Cheikh Ibrahima Fall comme Cheikh Ahmadou Bamba le connaît. Quand deux enfants courent autour d’un arbre, celui qui n’a pas assisté au commencement de la poursuite ne pourrait pas savoir qui suit qui. Cheikh Ibrahima Fall avait une fois dit à Cheikh Moussa Ka : ‘’Cheikh Moussa ! Approche que je te dise quelle est ma relation avec Cheikh Ahmadou Bamba. Je voudrais que tu saches que lorsque les cieux et la terre ne formaient qu’une masse compacte, mon âme et celle de Cheikh Ahmadou Bamba ne faisaient qu’un. Lorsque Dieu sépara la masse compacte et en fit les cieux et la terre, c’est à ce moment que nos âmes furent séparées.’’

On a vu que Cheikh Ibrahima Fall n’a rien fait pour s’opposer quand les Français ont déporté le cheikh. Qu’est-ce qui l’explique ?

Rappelez-vous que je vous ai dit tantôt que Cheikh Ahmadou Bamba et Cheikh Ibrahima Fall avaient été assignés une mission par Dieu. Durant le mois de ramadan de l’an 1895, Cheikh Ahmadou Bamba se livra à une retraite spirituelle à la mosquée de Darou Khoudoss. Pendant cette retraite spirituelle, le Prophète Mouhammad (PSL) lui apparut accompagné de ses inséparables compagnons pour lui donner le titre de Qutb Zaman ou le Pôle de l’Univers. Quand Cheikh Ahmadou Bamba vit les compagnons du Prophète, son unique désir fut d’être un des leurs. Le Prophète lui dit : ‘’Ce serait difficile d’être un des leurs. Ceux qui sont avec moi ont éprouvé leur foi dans l’endurance et dans les guerres saintes. Dorénavant, il est interdit de verser du sang pour la cause de l’islam. Il te faudrait encourir une guerre plus difficile qui serait la guerre contre tes propres passions (jihad nafs). Tu devras faire face à des épreuves difficiles et douloureuses sans l’aide de personne. Tu seras le seul à porter le fardeau. C’est seulement ainsi que tu pourras être un des leurs.’’

Le Prophète continua : ‘’Faire partie de mes compagnons ne sera pas une tâche facile. Tous les saints qui étaient arrivés au stade de dévotion auquel tu es arrivé, quand je leur apparus pour leur donner le titre de Qutb Zaman, ils désirèrent tous sans exception d’être élevés au même rang que mes compagnons. Mais quand On les mit face aux épreuves, On fut obligé de leur venir en aide, autrement ils seraient tombés dans la disgrâce. À ce jour, nul n’a pu porter le fardeau.’’ Cheikh Ahmadou Bamba répliqua : ‘’Je ne connais pas l’ampleur du fardeau que je devrais porter pour faire partie de tes inséparables compagnons et je n’ai point conçu mon âme pour savoir ce qu’elle peut supporter ou pas. Mais je suis certain que, quelle que soit l’ampleur du fardeau, si mon âme peut la supporter, je porterai à moi tout seul le fardeau. Je ne demande qu’à faire partie de tes inséparables compagnons.’’ Le Prophète lui dit alors : ‘’J’accepte ta requête. Cependant, tu devras quitter Touba, qui a été préservée de tout mal.’’ Cheikh Ibrahima Fall savait que, sous un angle mystique, les Français lui permettraient de remplir sa mission pour devenir le Serviteur Privilégié du Prophète Mouhammad (PSL) Khadimu Rassul et le sauveur de l’humanité.

C’est d’ailleurs pour cette raison que Cheikh Ahmadou Bamba dira : ‘’Wa adhalal ilahu fi qulubi man, tasabbahu fi naqlihi zhaka zaman’’ (Dieu est Celui qui inspira les colonisateurs pour qu’ils m’arrêtent cette même année).

Est-ce que le legs de Cheikh Ibrahima Fall est perpétué par sa famille ?

Oui, en effet. À ce jour, au Sénégal, la famille de Cheikh Ibrahima Fall consolide l’héritage laissé par lui vis-à-vis de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba, tel qu’enseigné par Cheikh Ibrahima Fall qui leur avait dit : ‘’Quand vous ne me verrez plus, unissez-vous et faites allégeance à l’aîné de ma famille, qui, à son tour, fera allégeance à l’aîné de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Chaque fois que vous serez avec la famille de Cheikh Ahmadou Bamba, faites en sorte que tout ce qui pourrait ternir leur réputation vous ternisse aussi, pour que la famille de Cheikh Ahmadou Bamba soit lavée de toutes rumeurs malsaines. Donnez à la famille de Cheikh Ahmadou Bamba la gouverne et quant à vous, soyez constamment dans le service.’’

On dit aussi qu’il fut un excellent travailleur. Dans quel secteur évoluait-il ?

En effet, Cheikh Ibrahima Fall montra la voie pour l’émergence dans de nombreux domaines, en déclenchant les leviers économiques nécessaires pour un développement viable basé sur une éthique spirituelle jëf-jël (on ne récolte que ce que l’on a semé), d’une part, et en puisant sur notre propre système de valeurs, d’autre part. En économiste avéré et entrepreneur hors pair, Cheikh Ibrahima Fall disait : ‘’En temps de crise économique, faites comme moi. Travaillez dur et ayez peu de besoins.’’ Cette déclaration de Cheikh Ibrahima Fall est la définition même de la croissance économique. Cheikh Ibrahima Fall était très actif dans tous les secteurs générateurs de revenus. L’agriculture était sa principale activité. Il possédait de nombreuses terres cultivables à travers le pays. En dehors des cultures de rente (arachide), il cultivait le mil et s’adonnait aussi aux cultures maraîchères (fruits et légumes). Cheikh Ibrahima Fall investissait également dans la pêche, possédant des pirogues qu’il confiait à ses disciples. Il faisait de même avec les machines à coudre pour qu’ils puissent confectionner des habits et des draps pour lits à vendre. Cheikh Ibrahima Fall faisait aussi confectionner des matelas appelés ‘’padiass’’ que ses disciples revendaient. Il finançait également des personnes pour qu’elles aillent dans les pays voisins du Sénégal y acquérir des produits divers pour les revendre au Sénégal. Cheikh Ibrahima Fall fut un précurseur du commerce sud-sud en encourageant la fluidité des biens et des personnes au sein du continent africain, facilitant ainsi les rapports commerciaux et l’entraide mutuelle des différents pays engagés en commerce.

Parlez-nous de sa vie après la disparition du cheikh.

Lorsque Cheikh Ahmadou Bamba s’éteignit en 1927, une confusion totale régna au sein de la confrérie, et plusieurs cheikhs se battirent pour acquérir prestige et autorité. Cheikh Ibrahima Fall fut le seul à faire preuve d’humilité en tant que disciple, en faisant allégeance à l’aîné de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Mouhammad Moustafa Mbacké, et le désigna comme le premier khalife de Touba, lui disant : ‘’Cheikh Moustafa ! Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour mener à bien ta mission et si tu as besoin de conseils concernant quoi que ce soit, je serai là.’’ À aucun moment de sa vie, Cheikh Ibrahima Fall n’a voulu être au-dessus de Cheikh Ahmadou Bamba et de sa sainte lignée. Cheikh Ibrahima Fall, avec son sens élevé d’unification, fut celui qui préserva la voie mouride de la dislocation. Il servit Cheikh Mouhammad Moustafa Mbacké avec le même dévouement qu’il servit Cheikh Ahmadou Bamba, jusqu’à sa disparition en 1930.

On dit aussi que le site qui abrite le palais présidentiel appartenait à Cheikh Ibrahima Fall. Pouvez-vous éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette affaire ?

En effet. D’ailleurs, je dis très souvent que c’est plutôt ''palène'' au lieu de palais. C’est là que Cheikh Ibrahima Fall accueillit Cheikh Ahmadou Bamba à son retour d’exil avec tous les honneurs, avant l’inoubliable accueil du cheikh par Cheikh Anta Mbacké à Darou Salam, qui restera gravé à jamais dans les annales du mouridisme. Ce site était généralement appelé ‘’Lambinass’’, une déformation du mot ambulance. En effet, le site étant à proximité de l’hôpital Principal, l’ambulance qui faisait souvent des allers et retours indiquait la demeure du cheikh en parlant de la route empruntée par l’ambulance (‘’Yoonu lambinass’’). Cheikh Ibrahima Fall céda ensuite sa propriété à Cheikh Balla Thioro Mbacké qui, à son tour, la céda à l’administration coloniale. C’est ainsi que ‘’palène’’ devint désormais le palais.

PAR CHEIKH THIAM