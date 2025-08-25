Des Lions locaux ayant fait preuve de pragmatisme et de solidité défensive ont sorti l'Ouganda de son propre Chan. Les protégés de Souleymane Diallo atteignent ainsi le dernier carré où ils affronteront le Maroc.

Acculés et dominés pendant de longues minutes, les joueurs de Souleymane Diallo ont arraché une victoire précieuse contre les Cranes. C'est Omar Ba qui, contre le cours du jeu, a délivré le Sénégal d'une frappe imparable. Une réalisation qui change le cours du match et permet aux champions en titre de se qualifier pour les demi-finales. Le gardien sénégalais, Marc Philippe Arona Diouf, est l'Homme du match. Il a permis à son équipe de ne pas rompre face à la domination ougandaise en première période.

Dès le coup d’envoi, les Ougandais ont imposé leur rythme et leur puissance physique, multipliant les incursions dans la surface sénégalaise. La défense des Lions a été mise à rude épreuve, mais a tenu bon. Marc Philippe Arona Diouf s'est illustré à plusieurs reprises, enchaînant les parades décisives pour maintenir son équipe à flot. Le Sénégal a atteint la pause sans encaisser de but, malgré une domination flagrante des Cranes, qui ont tiré 8 fois au but contre seulement 3 pour les Lions.

Le coaching gagnant de Souleymane Diallo

Au retour des vestiaires, l'entraîneur Souleymane Diallo a décidé de faire bouger les lignes. Il a fait entrer Koita et Vieux Cissé pour dynamiser l'attaque et Issa Kane pour renforcer le milieu de terrain. Ces choix ont apporté plus de fluidité et de mobilité au jeu sénégalais, bien que les Ougandais aient continué de se montrer menaçants. À la 62e mn, contre toute attente, le Sénégal a ouvert le score. Sur une contre-attaque éclair, Libasse Guèye a trouvé Omar Ba d'un centre au second poteau. Ce dernier n'a laissé aucune chance au gardien ougandais d'une reprise imparable. Ce but a totalement relancé les Lions, qui ont ensuite pris l'ascendant sur leurs adversaires.

Dès lors, les Lions ont su gérer leur avantage. Ils ont été plus entreprenants et ont enchaîné les offensives, sans pour autant se montrer tranchants. Les Ougandais, de leur côté, ont tenté de revenir au score, mais leurs efforts ont été vains. La défense sénégalaise, renforcée et plus sereine, n'a rien lâché et a tenu jusqu'au coup de sifflet final. Au terme d'un match sous haute tension, le Sénégal s'impose sur le plus petit des scores et décroche son ticket pour les demi-finales.

Les champions en titre affronteront le Maroc pour une place en finale. Ce mardi, les Sénégalais devraient sans doute disputer l'une des rencontres les plus difficiles de leur tournoi. Car le Maroc est double vainqueur de la compétition. En outre, le championnat chérifien n'est plus à présenter. Statistiquement, les Marocains ont inscrit 9 buts jusqu'ici et n'en ont concédé que 3. Les hommes de Souleymane Diallo devront donc résoudre une équation à la fois défensive et offensive contre leurs adversaires.

MAMADOU DIOP