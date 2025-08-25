Les gouvernances, préfectures et sous-préfectures, longtemps laissées à l'usure du temps, doivent retrouver leur éclat et leur lustre. C’est la conviction du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, qui a inauguré, à Mbour, les nouveaux locaux de la préfecture, une infrastructure moderne d'un coût global d'environ 224 millions F CFA.

Un détachement du Groupement mobile d’intervention (GMI) venu rendre les honneurs aux hôtes de marque du préfet, en face d’un bâtiment flambant neuf trônant au milieu de la vaste enceinte de la préfecture de Mbour. C’est dans cette atmosphère de ferveur que pas même les fortes pluies qui se sont abattues dans la ville la veille n’ont refroidi, que le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique est venu inaugurer vendredi les nouveaux locaux de la préfecture de Mbour, construits par l'État du Sénégal sur ressources propres.

Construit sur une période de neuf mois, ce bâtiment, qui fait désormais la fierté de toute la Petite Côte, est érigé sur une surface bâtie de 612 m², répartie entre 348 m² au rez-de-chaussée et 264 m² à l’étage. Cette infrastructure moderne, d'un coût global d'environ 224 millions F CFA, financée par l’État du Sénégal sur ressources propres, est le fruit d'un travail collectif et d'une vision commune, celle d'une administration de proximité, moderne et performante, de l’avis du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Pour Jean-Baptiste Tine, cette inauguration s'inscrit dans la dynamique portée par le président de la République et par le gouvernement conduit par le Premier ministre. ‘’Leur volonté affirmée est de promouvoir une administration territoriale collaborative, efficace et proche des populations, conformément à l'Agenda national de transformation Sénégal 2050. Les gouvernances, préfectures et sous-préfectures, longtemps laissées à l'usure du temps, doivent retrouver leur éclat, je dirais leur lustre’’, a-t-il estimé.

‘’Redonner toute sa dignité à l'État dans les territoires’’

Pour le ministre, ce bâtiment flambant neuf n'est pas seulement un édifice administratif, il est le symbole de l'ambition de redonner toute sa dignité à l'État dans les territoires. ‘’En offrant aux autorités administratives des espaces modernes et fonctionnels, l'État leur donne les moyens d'accomplir leurs missions avec plus de rigueur, de responsabilité et d'humanité. Chaque bureau, chaque salle doit être un lieu d'expression inéluctable de services publics, d'écoute et de justice’’, a-t-il souligné.

‘’Ce bâtiment doit être le pont vivant entre l'Administration et les citoyens, un lieu où chaque demande est prise en compte, où chaque citoyen se sent respecté et bien accueilli’’, a insisté le général Tine, qui a mis en exergue ce qu’il considère comme l’importance accordée à l'administration territoriale et qui se traduit par l'inscription parmi les 70 projets prioritaires de l'Agenda national de transformation de trois chantiers majeurs.

D’abord, le renforcement des capacités de l'administration territoriale et des services déconcentrés. Ensuite, la réforme de la déconcentration alliée au pôle territoire. Enfin, la construction, réhabilitation et équipement des sièges du ministère, des gouvernances, des préfectures et des sous-préfectures.

‘’C'est dire que cette inauguration est un jalon essentiel dans ce chantier de modernisation de l'appareil administratif de notre pays. Mesdames, Messieurs, en modernisant nos infrastructures, nous investissons dans l'avenir. Chaque mur de cette préfecture témoigne de notre engagement à bâtir un État au service des citoyens, respectueux de leurs aspirations et soucieux de leur dignité’’. D’où l’invite faite à toute la communauté à s’approprier cet espace.

Charité bien ordonnée commençant par soi-même, les agents de la préfecture ont fait sienne cette invitation du ministre. ‘’Nous, agents de la préfecture, voyons en ce bâtiment un cadre de travail digne, fonctionnel et inspirant. Il sera sans nul doute un facteur de motivation supplémentaire pour continuer à servir, avec loyauté, disponibilité et professionnalisme, les populations qui nous sont confiées’’, a dit leur porte-parole, Simone Sarr.

Le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, prenant la parole, a insisté sur l’importance stratégique de cette infrastructure pour la montée en puissance de l’Administration sénégalaise.

Il a aussi mis en lumière les nombreux défis auxquels fait face la commune. L’un des points majeurs soulevés : la délocalisation urgente du camp des sapeurs-pompiers, actuellement situé dans une zone difficile d’accès.

Pape Mbar Faye