Les enfants ne sont pas toujours conscients de leurs problèmes de vision. À l’occasion de la Journée mondiale de la vue, Lapaire a mis l’accent sur leur santé visuelle et sur les comportements qui peuvent alerter les adultes au quotidien. Selon l’opticienne Gnali Cathy-Marlene, plusieurs signes méritent une attention particulière : le plissement des yeux, le rapprochement excessif des livres, cahiers ou écrans, le frottement des yeux et le clignement fréquent des paupières.

Elle cite également les maux de tête répétés, notamment en fin de journée, les difficultés à voir le tableau en classe et l’inclinaison de la tête pour écrire ou dessiner. Une baisse des performances scolaires ou des problèmes de coordination des mouvements peuvent aussi attirer l’attention. L’opticienne évoque par ailleurs le rôle de l’hérédité dans certains troubles visuels et appelle à la vigilance concernant le temps passé devant les écrans. À travers cette sensibilisation, Lapaire invite les adultes à mieux repérer les difficultés des enfants pour favoriser leur prise en charge.