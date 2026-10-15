Le rapport d’Anthropic alerte sur l’essor des cybermenaces liées à l’IA. Face aux campagnes d’influence et aux risques pour leur souveraineté numérique, les États africains doivent urgemment renforcer leur coopération en matière de cybersécurité.

L’intelligence artificielle accélère les cyberattaques, facilite la surveillance numérique et donne une nouvelle portée aux campagnes de désinformation. Pour les États africains, dont les capacités de protection restent inégales, le défi dépasse désormais la sécurité informatique. Il concerne la souveraineté numérique, la stabilité institutionnelle et la crédibilité du débat public. Face à des menaces transfrontalières, une réponse continentale coordonnée devient une nécessité stratégique.

La progression de l’intelligence artificielle offre ainsi aux administrations africaines des possibilités nouvelles, mais elle accroît aussi les risques liés à la protection des données et à la sécurité des infrastructures publiques. Le rapport de renseignement sur les menaces d’Anthropic, publié en septembre, met en évidence plusieurs situations préoccupantes.

En Afrique du Nord, une autorité technologique gouvernementale aurait exposé les données de 300 000 documents d’identité et celles de 500 000 entreprises. Une telle fuite ne constitue pas seulement un incident informatique. Elle peut favoriser l’usurpation d’identité, compromettre des informations économiques sensibles et fragiliser la confiance des citoyens envers les institutions.

Cette vulnérabilité tient autant aux insuffisances techniques qu’aux défaillances organisationnelles. Le contrôle des accès, la formation des agents, la sécurisation des bases de données et la coordination entre services sont principalement remis en cause. La numérisation des administrations, lorsqu’elle progresse plus rapidement que les dispositifs de protection, multiplie les risques au lieu de renforcer uniquement l’efficacité publique.

De la cyberattaque à la surveillance politique…

L’intelligence artificielle ajoute une difficulté à cette vulnérabilité car elle peut faciliter l’automatisation de certaines attaques, accélérer l’analyse des informations volées et aider des acteurs malveillants à adapter leurs méthodes. Les erreurs humaines restent également déterminantes, notamment lorsque des agents transmettent des documents confidentiels à des outils d’IA sans garanties suffisantes sur le traitement des données.

Les chiffres rapportés par INTERPOL illustrent l’ampleur du phénomène. Selon son rapport 2026 sur les cybermenaces en Afrique, l’IA était impliquée dans 55 % des cybercrimes signalés par les pays répondants. Cette proportion concerne les déclarations recueillies auprès des États participants et ne saurait être assimilée à une mesure exhaustive de l’ensemble des cybercrimes commis sur le continent.

Il serait néanmoins réducteur de présenter l’Afrique comme un espace uniformément démuni. Les moyens techniques et les cadres réglementaires diffèrent d’un pays à l’autre. Le problème réside surtout dans l’écart entre la sophistication croissante des menaces et les capacités de prévention, de détection et de réaction de certaines institutions.

L’autre enjeu concerne l’utilisation de l’IA à des fins de surveillance. Le rapport d’Anthropic évoque le cas du Mali, où un acteur lié aux services de sécurité aurait utilisé Claude pour développer une plateforme destinée à surveiller des communications transitant par les opérateurs mobiles et à établir des profils sur des personnes ciblées. Anthropic indique avoir interrompu les activités concernées.

Cet exemple place le débat au-delà de la seule protection des réseaux. Les technologies numériques peuvent servir des objectifs légitimes de sécurité, mais leur utilisation soulève des questions de proportionnalité, de contrôle et de respect des libertés individuelles.

Les campagnes d’influence, nouvelle menace pour le débat public…

Sans encadrement juridique effectif ni contrôle indépendant, les capacités technologiques risquent de renforcer la surveillance des citoyens sans garanties suffisantes. La cybersécurité ne peut donc être dissociée de la protection des droits fondamentaux. Un État doit pouvoir défendre ses systèmes sans transformer la sécurité numérique en instrument de contrôle politique incontrôlé.

L’IA modifie également les méthodes de manipulation de l’information. La production de contenus trompeurs, leur adaptation à différents publics et leur diffusion à grande échelle deviennent plus accessibles. Les campagnes d’influence peuvent ainsi exploiter les tensions politiques, les conflits régionaux et la défiance envers les institutions.

Selon les éléments rapportés par Anthropic, un réseau d’environ 70 sites d’information fabriqués aurait diffusé des contenus originaux ou réécrit des articles existants pour leur donner une orientation politique. En République démocratique du Congo, 318 articles consacrés au pays auraient été recensés dans ce dispositif. Le rapport mentionne également des contenus favorables à la Russie diffusés en République centrafricaine ainsi que des opérations d’influence dans le contexte politique kényan.

Ces pratiques cherchent à brouiller la frontière entre information authentique et contenu fabriqué. Leur efficacité potentielle ne dépend pas uniquement de la capacité à faire croire une fausse information ; elles peuvent aussi amplifier les divisions, discréditer des institutions ou entretenir le doute sur la fiabilité des sources.

Pour une stratégie africaine de cybersécurité…

L’approche d’échéances électorales pollue l’atmosphère politique et rend le risque est particulièrement sensible. Des comptes coordonnés et des publications artificiellement amplifiées peuvent donner l’impression qu’une opinion est majoritaire ou qu’une controverse est spontanée. La présence d’une campagne ne prouve toutefois pas qu’elle a modifié les comportements électoraux. Elle révèle plutôt une tentative d’influencer les conditions dans lesquelles les citoyens s’informent et se forgent une opinion.

La réponse ne saurait se limiter à la suppression de contenus. Elle suppose des mécanismes de vérification, des capacités d’enquête numérique, une coopération avec les plateformes, une communication publique suffisamment réactive et une éducation citoyenne aux médias. Les médias et les citoyens doivent également être mieux outillés pour identifier les contenus manipulés. Cette lutte doit cependant préserver le pluralisme et la liberté d’expression dans la mesure où la lutte contre la désinformation ne peut justifier la censure arbitraire.

Les menaces numériques ignorent les frontières. Une attaque peut partir d’un pays, mobiliser des infrastructures situées ailleurs et viser simultanément plusieurs administrations. De même, les campagnes d’influence circulent entre les plateformes, les langues et les espaces politiques. Une réponse strictement nationale demeure donc nécessaire, mais insuffisante.

L’Union africaine et les organisations régionales ont un rôle majeur à jouer dans la construction d’un cadre commun. Il s’agit d’abord de renforcer les capacités nationales de réponse aux incidents, d’organiser le partage rapide des alertes et de faciliter la coopération judiciaire. Une menace identifiée dans un pays doit permettre aux autres de se protéger avant qu’elle ne se propage.

La sécurisation des infrastructures publiques doit constituer une autre priorité pour les Etats africains. Les audits réguliers, le contrôle des accès, le chiffrement, les sauvegardes et plans de continuité des services doivent davantage faire l’objet d’un diagnostic approfondi. Les administrations doivent aussi définir des règles précises d’utilisation de l’IA, notamment pour interdire la transmission de données sensibles à des outils non autorisés et responsabiliser les agents.

La souveraineté numérique comme impératif politique…

Cette stratégie exige des investissements dans la formation et la recherche. L’Afrique a besoin de spécialistes capables de sécuriser ses systèmes, d’évaluer les technologies acquises et d’en maîtriser les usages. Le renforcement des compétences locales contribuerait à réduire les dépendances techniques et à améliorer l’autonomie des décisions publiques.

Enfin, toute coopération continentale doit reposer sur des garanties communes liées à la protection des données personnelles, au contrôle des dispositifs de surveillance, à la transparence des procédures et au respect des libertés publiques. La sécurité ne peut être durable si elle se construit au détriment des droits qu’elle est censée protéger.

L’intelligence artificielle ne crée pas toutes les vulnérabilités des États africains, mais elle peut en accélérer les conséquences. Les fuites de données, la surveillance numérique et les campagnes d’influence révèlent les limites d’une approche qui traiterait la cybersécurité comme un simple dossier technique.

Le véritable défi, institutionnel et politique, consiste donc à protéger les données publiques, garantir l’intégrité de l’information et préserver la confiance des citoyens. Cela exige des administrations mieux préparées, des règles d’utilisation de l’IA clairement définies et une coopération entre États à la hauteur du caractère transfrontalier des menaces.

La souveraineté numérique africaine se mesurera à la capacité des États africains à contenir les risques. Face à l’IA, il s’impose de faire de la cybersécurité une priorité de gouvernance et un domaine concret de solidarité continentale.

Khaly SARR