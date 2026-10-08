La nomination de Pape Momar Ngom à la tête de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) par le Chef de l'État il y a quelques jours, peut être considérée comme l’arrivée aux commandes d’un profil dont le parcours professionnel est étroitement lié aux enjeux de l’énergie et, plus particulièrement, de l’électrification rurale.

Il y a de cela une dizaine de jours, le président de la République a porté son choix sur Pape Momar Ngom pour diriger l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER). Ingénieur de conception en génie électromécanique, diplômé de l’École Polytechnique de Thiès en 1995, Pape Momar Ngom dispose de près de trois décennies d’expérience dans les domaines de l’énergie, de l’électrification rurale, des énergies renouvelables, de la gestion de projets et des partenariats public-privé.

Son expérience à l’ASER constitue l’un des points forts de son parcours. Il y a exercé comme expert en attribution, suivi et contrôle de concessions d’électrification rurale, puis comme Directeur technique et Directeur des concessions d’électrification rurale. À ces responsabilités s’ajoute une connaissance approfondie des mécanismes de concession. Dans le cadre du Programme national d’électrification rurale, il s'y connaît car ayant notamment participé à la préparation des dossiers d’appel d’offres internationaux, à l’évaluation des offres, aux négociations avec les candidats, à la contractualisation ainsi qu'au suivi de la mise en œuvre des concessions.

Un parcours qui lui donne donc une connaissance à la fois technique, contractuelle et opérationnelle des problématiques auxquelles l’ASER est confrontée.

Du PUDC au MCA Sénégal II

Pape Momar Ngom a également occupé des responsabilités importantes dans plusieurs programmes structurants du secteur énergétique. Au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), il a été coordonnateur de la composante Énergie du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC). Cette mission portait notamment sur l’électrification de 456 villages, dont 306 par extension du réseau MT/BT et 150 par centrales solaires hors réseau.

Il a participé à la conception des projets, au choix des solutions technologiques, à la préparation des dossiers d’appel d’offres, à l’évaluation des offres, à la négociation des contrats et à la supervision des travaux. Son passage au MCA Sénégal II vient compléter cette expérience, car il y a été Directeur du Projet Accès, puis consultant independent checker. Ce qui lui a permis de travailler sur un programme comprenant notamment plusieurs centaines de kilomètres de lignes moyenne tension destinées à desservir des zones de production agricole et des localités rurales.

L’ASER, un retour aux sources

Sa nomination à la direction de l’ASER peut ainsi être lue comme un retour aux sources pour celui qui a déjà occupé plusieurs fonctions stratégiques au sein de l’agence. Expert en électrification rurale, en énergies renouvelables, en changement climatique, en gestion de projets, en partenariats public-privé et en recherche de financement, Pape Momar Ngom arrive avec une expérience qui couvre aussi bien la conception que la mise en œuvre et le suivi des projets.

Le nouveau directeur devra désormais transformer cette expérience en résultats concrets. L’enjeu est particulièrement important : accélérer l’accès à l’électricité dans les zones rurales, renforcer la qualité et la pérennité des infrastructures et optimiser les mécanismes permettant de financer et d’exécuter les projets d’électrification.

Au-delà de son expertise technique, Pape Momar Ngom possède également une expérience de management. Il a notamment été directeur général de CEP Polyengineering, gérant de Polyengineering, gérant de MAE-SUD SOLAR et vice-président chargé de l’Afrique au sein de GEIGER INTERNATIONAL.

Sa nomination à la tête de l’ASER y place un professionnel qui connaît aussi bien les réalités techniques du secteur que les questions de financement, de contractualisation, de gestion de projets et de partenariats. Pour l’ASER, le défi sera désormais de capitaliser sur cette expérience pour accélérer l’électrification du monde rural et faire de l’accès à une énergie fiable un véritable levier de développement économique et social.

Avec Pape Momar Ngom, l’ASER retrouve ainsi à sa tête un homme dont une grande partie du parcours professionnel s’est précisément construite autour de la mission qu’il est désormais appelé à diriger.

Une expertise qui dépasse les frontières sénégalaises

Le parcours de Pape Momar Ngom ne se limite pas au Sénégal. Son CV fait état d’expériences au Gabon, au Cameroun, au Mozambique, en Angola, en Guinée, en Gambie, au Ghana, au Togo et au Burkina Faso. Il a également travaillé avec des partenaires et des institutions internationales comme le PNUD, la GIZ, le Millennium Challenge Corporation, Tetra Tech et la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Son passage au sein de l’CCNUCC (ou UNFCCC), en Allemagne, l’a notamment conduit à intervenir sur l’évaluation et la certification de projets relevant du Mécanisme de développement propre, avec des projets d’énergies renouvelables en Inde, au Brésil et au Bangladesh parmi les dossiers évalués.

CHEIKH THIAM