Publié le 15 Oct 2026 - 15:35

Des comprimés de tapentadol saisis dans un bus à Koungheul

 

La Brigade mobile des Douanes de Koungheul a saisi 3 000 comprimés de tapentadol, samedi 10 octobre 2026, vers 22 heures, dans un bus en provenance de Tambacounda. Selon les Douanes, les comprimés, répartis en 300 tablettes de dix unités, étaient dissimulés dans un sac. Son propriétaire a été identifié et arrêté pour les besoins de l’enquête. La valeur totale de la saisie est estimée à 15 millions de francs CFA.

L’opération a été menée par les agents de la brigade, qui relève de la Subdivision de Kaffrine, au sein de la Direction régionale des Douanes du Centre. Les Douanes rappellent que le tapentadol est un analgésique opioïde susceptible d’être détourné de son usage médical. Elles alertent sur son potentiel addictif et les dangers de sa consommation hors prescription médicale, notamment chez les jeunes.

Section: 
social
CORED : L’intelligence artificielle à l’épreuve de l’éthique journalistique
MENACES DE GREVE GENERALE - LE FSDT A MBOUR Mody Guiro hausse le ton face à l'État
IA ET CYBERMENACES : Les États africains face à l’urgence d’une riposte continentale
Affaire Modou Ngom
PARUTION - « A LETTER TO MY YOUNGER SELF » Dix-sept femmes africaines écrivent à celles qu’elles étaient
RENTRÉE SCOLAIRE 2026-2027 À NOTTO DIOBASS : Vingt-trois millions pour les fournitures, des besoins en papier persistent
CONSEIL DES MINISTRES : Diomaye Faye en croisade contre les inondations
RENTRÉE SCOLAIRE 2026-2027 : Les cours reprennent, les inondations retardent encore certaines écoles
LUTTE CONTRE LES VBG : Quand le Sénégal s'inspire du modèle Béninois
EXÉCUTÉS À GIGNY EN 1940 Yali Fall et Souleymane Ly, la mémoire retrouvée
ACCUSATIONS SUR LE FINANCEMENT DES SALAIRES : Sen TV porte plainte contre Cheikh Bara Ndiaye
VIOLENCES CONTRE LES FEMMES ÂGÉES : Des abus encore largement invisibles
Droits de l’homme
DAKAR DEM DIKK : Les syndicats menacent de paralyser le réseau pendant trois jours
AFFAIRE MBAYANG DIOP : Dix ans après, la société civile plaide pour la grâce royale
TRAFIC DE FAUX BILLETS DAKAR, MBOUR, THIÈS ET LOUGA : Le grand coup de la gendarmerie
ÉDUCATION - RSE : LES ICS au chevet des écoles de Tivaouane et Méouane
LA SITUATION DU CHÔMAGE AU SÉNÉGAL : Le marché de l’emploi sous tension au deuxième trimestre 2026
Journée mondiale de la vue
COMMISSIONS D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE : Adha demande d’aller jusqu’au bout