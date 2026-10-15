Des comprimés de tapentadol saisis dans un bus à Koungheul

La Brigade mobile des Douanes de Koungheul a saisi 3 000 comprimés de tapentadol, samedi 10 octobre 2026, vers 22 heures, dans un bus en provenance de Tambacounda. Selon les Douanes, les comprimés, répartis en 300 tablettes de dix unités, étaient dissimulés dans un sac. Son propriétaire a été identifié et arrêté pour les besoins de l’enquête. La valeur totale de la saisie est estimée à 15 millions de francs CFA.

L’opération a été menée par les agents de la brigade, qui relève de la Subdivision de Kaffrine, au sein de la Direction régionale des Douanes du Centre. Les Douanes rappellent que le tapentadol est un analgésique opioïde susceptible d’être détourné de son usage médical. Elles alertent sur son potentiel addictif et les dangers de sa consommation hors prescription médicale, notamment chez les jeunes.