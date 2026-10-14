Publié le 14 Oct 2026 - 16:24
RENTRÉE SCOLAIRE 2026-2027 À NOTTO DIOBASS  

Vingt-trois millions pour les fournitures, des besoins en papier persistent

 

La commune de Notto Diobass a mobilisé 23 millions de FCFA pour doter ses établissements de fournitures scolaires. Lors de la remise, les représentants de l’éducation ont demandé un soutien supplémentaire pour l’achat de papier et de documentation, nécessaires aux enseignements et aux évaluations.

 

Des cahiers, des livres et du matériel didactique pour accompagner la rentrée. À Notto Diobass, la municipalité a consacré une enveloppe de 23 millions de FCFA à la distribution de fournitures scolaires. Après la remise symbolique, le maire Alioune Sarr s’est rendu dans plusieurs établissements de la commune pour examiner les conditions de reprise des cours, constater la présence du personnel éducatif et identifier les difficultés rencontrées. Lors de la cérémonie, les représentants de la communauté éducative ont salué cet appui tout en exposant des besoins qui restent à couvrir. Au nom de l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF), Pape Samba Fall a notamment insisté sur la nécessité de fournir des rames de papier aux établissements.

Ces consommables servent à reproduire les supports pédagogiques et les sujets d’évaluation. Leur absence, a-t-il rappelé, peut perturber le travail des enseignants et l’organisation des compositions. Tout en félicitant la municipalité pour avoir organisé la distribution dès l’ouverture des classes, il a demandé au maire d’accorder davantage de place à ces dépenses dans le soutien apporté aux écoles. Le proviseur du lycée de Notto a également sollicité un renforcement de l’aide aux lycées, notamment en documentation, en papier et en fournitures nécessaires à leur fonctionnement.

Dépasser les 90 % de réussite au CFEE

Cette rentrée a aussi été l’occasion de revenir sur les résultats scolaires de la commune. Selon les chiffres communiqués lors de la cérémonie, Notto Diobass a enregistré un taux de réussite de 82,4 % au Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et de 86 % au Brevet de fin d’études moyennes (BFEM). Alioune Sarr a fixé aux acteurs de l’éducation l’objectif de dépasser les 90 % de réussite au CFEE lors de la prochaine session.

Il a par ailleurs salué plusieurs établissements auxquels les intervenants ont attribué des taux de réussite de 100 %, notamment le lycée de Notto, son annexe et le collège de Keur Modaro. Il a invité les équipes pédagogiques des autres établissements à s’inspirer de ces performances. Pour le maire, l’accompagnement des élèves doit permettre de réduire les inégalités liées aux revenus des familles et au lieu de résidence. « Le talent n’a ni frontière, ni adresse, ni lieu de résidence », a-t-il déclaré. Il a insisté sur la responsabilité des élus locaux dans la création de conditions favorables à la réussite scolaire, particulièrement pour les enfants des zones rurales.

Ndèye Diallo (Thiès)
 

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social
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