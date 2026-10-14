Les élèves ont repris le chemin des classes ce lundi 12 octobre, après cinq jours de report. En tournée à Dakar et dans sa banlieue, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a annoncé une rentrée globalement effective. Mais les dernières données de ses services faisaient encore état de difficultés liées aux inondations dans environ 7 % des établissements.

La rentrée n’aura pas lieu le même jour pour tous. Si les enseignements ont démarré dans une grande partie du pays ce lundi, certaines écoles doivent encore attendre que les conditions sanitaires permettent d’accueillir les élèves. Moustapha Guirassy l’a reconnu lors de sa tournée : dans des établissements où les eaux de pluie se mêlent aux eaux usées, la reprise devrait être différée de quelques jours. « C’est vraiment une question de santé et de sécurité », a déclaré le ministre. Les autorités scolaires ont reçu des instructions pour adapter la reprise à la situation de chaque établissement.

Pour cette première journée de classe, le ministre s’est notamment rendu à l’école Notre-Dame de Dakar, au complexe Seydina Issa Laye de Cambérène et au groupe scolaire Elimane Ndiaye A et B. Cette tournée devait permettre d’examiner les conditions de reprise après les fortes pluies qui avaient conduit au report de la rentrée, initialement prévue le 7 octobre. Ce délai supplémentaire devait servir au nettoyage, à l’assainissement et à la remise en état des écoles touchées.

Le chiffre de 7 % d’établissements affectés correspond aux données rendues publiques dimanche par les services du ministère. Moustapha Guirassy a estimé que cette proportion pouvait avoir diminué entre-temps, sans communiquer de nouveau bilan chiffré. Dans certaines écoles, la remontée de la nappe phréatique limite toutefois l’efficacité du pompage. Au groupe scolaire Elimane Ndiaye A et B, il a également relevé des difficultés de coordination des interventions et des interrogations concernant les installations d’assainissement.

Les constats faits à Kaolack illustrent ces obstacles. Lors de sa propre tournée, l’adjoint au gouverneur chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, a signalé des établissements encore confrontés aux inondations, où les sapeurs-pompiers poursuivent l’évacuation des eaux. Le CEM Moustapha Ndiaye nécessite une attention particulière. Sa situation a été transmise aux autorités centrales, selon le responsable administratif. Les autorités locales espèrent une généralisation des cours d’ici à la fin de la semaine, sous réserve de l’absence de nouvelles pluies.

À Diourbel, la difficulté relevée est différente. L’inspecteur d’académie, Aboubacry Sadikh Niang, a indiqué que les conditions matérielles et pédagogiques étaient réunies, mais déploré une faible présence des élèves dans plusieurs établissements. Il a appelé les parents à favoriser leur retour et invité les responsables scolaires à démarrer les enseignements sans attendre lorsque les conditions administratives le permettent. « Les heures qui sont perdues ne peuvent véritablement pas être rattrapées », a-t-il rappelé.

M. DIOP