Après le terrible accident qui a coûté, hier, la vie à quatre personnes, de jeunes Sénégalais s’en sont violemment pris aux camions maliens qui étaient dans les parages. La même chose a été constatée au Mali, en fin de journée, où une vingtaine de camions sénégalais ont été vandalisés par des Maliens.

La scène est insoutenable. Un camion gros-porteur écrase de tout son poids un frêle taxi urbain. Elle se passe au centre-ville de Kaolack. N’eût été l’horreur et les morts, on se demanderait même comment diable le camion a-t-il fait pour se retrouver sur le toit du taxi ?

Selon les témoins, le camion immatriculé AX 9886 MD, en provenance du Mali, transportant des conteneurs, a percuté une moto-Jakarta, avant de finir sa course sur un taxi urbain immatriculé DK 4311 B. Le bilan est sans appel : quatre morts et plusieurs autres blessés évacués, non sans peine. Puisque les agents de la brigade nationale des sapeurs-pompiers ont eu beaucoup de mal à dégager le camion. Il leur a fallu plusieurs tours d’horloge et utiliser de grands moyens pour y parvenir. Les morts ont été acheminés à la morgue du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass.

Scènes de casse

Rapidement, l’image du camion sur le toit du taxi fait le tour de la toile. De la même manière, elle a attisé la colère des jeunes qui ont cru devoir régler cette affaire à leur manière.

Ainsi, ils ont déversé leur mécontentement sur les camions maliens qui étaient dans les environs. Ce qui n’était pas difficile, vu que cet axe est très prisé par les camionneurs en provenance du Mali. Pendant de longues heures, ils ont laissé libre cours à leur colère et saccagé plus de cinq camions maliens. Il a fallu l’intervention des éléments du commissariat central de police et ceux de la brigade de la gendarmerie de Kaolack pour calmer la furie des jeunes surexcités. La situation est revenue au calme, après 18 h.

Selon nos informations, durant la manifestation, la police centrale de Kaolack a interpellé cinq personnes. Aux dernières nouvelles, le chauffeur du camion serait en fuite. Au moment de l’accident, dit-on, il avait le téléphone collé à l’oreille.

‘’Les auteurs de cet acte ignoble seront appréhendés et traduits devant la justice’’

Le drame a fait réagir le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement sur sa page Facebook. Mansour Faye indique que les auteurs de cet acte ignoble seront appréhendés et traduits devant la justice.

‘’C'est avec une douleur atroce et une vive colère que j'apprends le décès de quatre occupants d'un taxi qu'un camion a percuté à Kaolack sans leur laisser la possibilité d'échapper à cette mort atroce. Des blessés sont aussi notés durant cet accident odieux et révoltant. Les auteurs de cet acte ignoble seront appréhendés et traduits devant la justice. Une enquête est en cours. Je demande aux populations de rester calme et de s'assurer que l'Etat du Sénégal fera le nécessaire. Mes condoléances attristées aux parents des victimes, au peuple sénégalais, notamment à la population de Kaolack, et prompt rétablissement aux blessés. Je réitère mon appel à plus de prudence, de respect du Code de la route et de la dignité humaine. J'y reviendrai, inchallah’’, a promis Mansour Faye.

Représailles maliennes

Toutefois, les images des jeunes Sénégalais saccageant les camions maliens sont arrivées jusqu’en terre malienne. En guise de représailles, des Maliens ont vandalisé et saccagé une vingtaine de camions sénégalais à l’entrée juste de leur pays, hier en début de soirée. Les vidéos qui ont fait le tour de la toile montrent des jeunes qui parlent une langue nationale malienne en train de piller, saccager les vitres des camions sénégalais. L’une des victimes, qui parle en wolof dans une vidéo, soutient qu’en sus du fait que son camion a été vandalisé, les visiteurs ont emporté avec eux tous les objets qui se trouvaient à l’intérieur de son véhicule.

Vers les coups de 22 h, le ministre des Transports et des Infrastructures du Mali a informé l'opinion publique qu'un camion malien a percuté, ce jour 15 août 2021 à Kaolack, au Sénégal, un taxi. L'accident, disait Madina Sissoko Dembélé, a entraîné mort d'homme. Et la colère des habitants s'est abattue sur des citernes maliennes. ‘’Il revient que certains de nos compatriotes ont entrepris une riposte contre des véhicules sénégalais. Au nom du gouvernement de la République du Mali, le ministre en appelle au sens de la responsabilité et de la mesure de nos transporteurs et conducteurs. Le ministre appelle au calme et assure que les contacts sont pris avec les autorités sénégalaises pour faire toute la lumière sur ces graves incidents qui n'honorent pas les excellentes relations de fraternité et d'amitié entre nos deux pays. Le ministre des Transports et des Infrastructures sait pouvoir compter sur l'esprit de compréhension de nos compatriotes’’, écrit Mme Dembélé sur sa page Facebook.

CHEIKH THIAM