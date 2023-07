La saison agricole s’installe progressivement dans la région de Kolda. Depuis maintenant quelques semaines, une bonne partie des paysans sont dans les champs. Entre défrichage, labour, ensemencement et pompage, ils s’attèlent à diverses activités champêtres. D’ailleurs, les techniciens de l’agriculture les invitent à semer avant le 15 juillet prochain. En l’espace de 8 jours, le département de Kolda a enregistré 206 millimètres.

L’hivernage s’installe timidement dans la région de Kolda avec les précipitations enregistrées ces dernières semaines. Le Directeur départemental du développement rural invite ainsi les paysans à semer avant le 15 juillet prochain. « La situation pluviométrie de cette année est déficitaire par rapport à l’année dernière. En moyenne dans le département de Kolda, on a une hauteur d’eau de 188 millimètres. Au niveau du poste de Kolda, on a un cumul de 206 millimètres, en l’espace de huit (8) jours. Contrairement au poste de Dabo où on enregistre 137 millimètres, en cinq (5) de pluie », explique Yaya Dieng.

Il ajoute : « Depuis le démarrage de la saison des pluies, les producteurs agricoles se sont attelés à semer, mais malheureusement, la pluie avait fait une petite pose sèche. Ce qui a fait que les producteurs ne pouvaient pas continuer de semer. Actuellement, avec la reprise des pluies, on conseille les producteurs de faire vite et de semer l’arachide de la variété 69-61 qui est un cycle long, avant le 15 juillet prochain ».

Effet, le Directeur départemental du développement rural renseigne que les intrants sont disponibles dans le département de Kolda. « Pour l’arachide, on avait eu 2 335 tonnes de semences. Tout est mis en place et vendu aux producteurs. Et on a eu une session de 100%. L’engrais commence à venir. On a reçu du maïs hybride ; le département de Kolda a reçu 25 tonnes. Il y a aussi prés de 300 tonnes du riz qu’on a réceptionnées ».

De l’avis du président des organisations des producteurs de la région de Kolda, la politique agricole a réussi dans le Fouladou, grâce aux efforts fourni par l’Etat du Sénégal pour accompagner les paysans. « Sincèrement à Kolda, la politique agricole a réussi. Macky Sall est en train d’accompagner les producteurs du Fouladou. Nous sommes très satisfaits du Président de la République, pour la mise en place des semences de qualité à notre disposition », déclare Mamadou Kandé.

Le patron des organisations des producteurs de la région de Kolda se félicite des 180 tracteurs reçus et des autres matériels agricoles.

A Kolda, dit-on, toutes les dispositions sont prises par les autorités compétentes pour assurer une bonne campagne agricole. La mise en place des intrants est effective dans la région et les opérations de distribution se déroulent normalement.

NFALY MANSALY