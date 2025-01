Au Fouladou, les activités de mise en meule et de battage se poursuivent. Depuis le démarrage de la campagne, seules 509,729 t d’arachide ont été collectées dans les 152 points de la région. L’État a pris toutes les dispositions pour empêcher les paysans de brader leurs productions dans les marchés hebdomadaires ou dans les pays limitrophes.

Dans la région de Kolda, les activités de mise en meule et de battage se poursuivent, trois semaines après le démarrage de la campagne de commercialisation de l’arachide. ‘’Au niveau de la région Sud, les activités agricoles se terminent en dernier lieu, à cause de la physionomie de l’hivernage. C’est pourquoi il y a un retard par rapport au battage et cette situation de fin de campagne. Cela a un peu retardé la collecte. Mais nous pouvons dire globalement que d’ici la semaine prochaine, ces activités de mise en meule et de battage vont beaucoup évoluer et la collecte va également progresser’’ renseigne Hamadou Baldé, le directeur régional du Développement rural de Kolda.

À ce jour, 509,729 t ont été collectées dans les 152 points de collecte

Pour cette campagne de commercialisation de l’arachide, Kolda compte 152 points de collecte répartis comme suit dans les trois départements de la région : ‘’92 points de collecte au niveau du département de Médina Yoro Foula, 30 dans le département de Kolda et 30 autres dans le département de Vélingara’’, précise le directeur régional du Développement rural de Kolda.

Trois semaines après le démarrage, ‘’nous avons une situation de collecte qui s'élève à 509,729 t d’arachide collectées depuis le début de la campagne, et à la même période l’année dernière, nous étions à 539 t’’, révèle Hamadou Baldé.

Pour empêcher les paysans de brader leurs productions dans les marchés hebdomadaires, des mesures appropriées ont été prises, selon le directeur régional du développement rural. ‘’Après chaque démarrage, il y a toujours des difficultés en matière de financements. C’est pourquoi la plupart des paysans bradent leurs productions à n’importe quel prix dans les ‘loumas’, afin de pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Mais cette année, l’État a pris toutes les dispositions nécessaires au niveau des frontières pour parer à certaines personnes malintentionnées qui tenteraient de vendre leurs arachides ailleurs ou à un prix inférieur à 305 F CFA le kilogramme. De plus, les forces de défense et de sécurité sont mises à contribution pour empêcher les paysans de brader leurs productions aux commerçants véreux à un prix inférieur au tarif fixé par l’État’’, rassure Hamadou Baldé.

Des ressources financières sont mobilisées par l’État pour assurer le bon déroulement de la campagne.

NFALY MANSALY