La lutte contre les mariages et grossesses précoces en milieu scolaire sera longue dans la région de Kolda qui a enregistré, en 2024, 91 cas. Un véritable fléau que le réseau national des clubs de l’Éducation à la Vie Familiale (EVF) du Groupe pour l'Étude et l'Enseignement de la Population (GEEP) tente de combattre à travers des journées de sensibilisation, d’information et de formation.

Les membres du Groupe pour l'Étude et l'Enseignement de la Population (GEEP) ont achevé une tournée de sensibilisation dans le Fouladou où ils se sont attaqué à la problématique des grossesses précoces en milieu scolaire. La question reste préoccupante à Kolda, même si la région occupe la 4e place au niveau national, après celle de Sédhiou, selon le coordonnateur du réseau national des clubs EVF du GEEP.

En 2024, 91 cas de grossesses précoces ont été recensés dans la région de Kolda, renseigne le coordonnateur du GEEP section/Kolda, Younoussa Sall. « Au niveau national, nous avons recensé 1 202 cas de grossesses précoces en milieu scolaire. Parmi ces 1 202 cas, la région de Kolda en a enregistré 91. Ce qui est surprenant, c’est que parmi les 91 cas, 88 % concernent des filles mariées. Cela signifie que 80 d'entre elles sont mariées, tandis que 11 cas concernent des grossesses précoces de filles célibataires. Le travail reste à faire, car notre objectif est d’atteindre zéro cas de grossesse précoce en milieu scolaire », dit-il.

Néanmoins, Mademba Ndoye souligne que « pour le cas de Kolda, on peut effectivement dire qu’il y a des résultats probants. Entre 2017 et 2020, la région de Kolda était toujours dans le trio de tête des grossesses précoces, avec les régions de Sédhiou et Ziguinchor. » Or, poursuit-il : « Aujourd’hui, la région de Kolda a légèrement reculé, occupant la 4e place au niveau national dans la liste des régions où le taux de grossesses précoces est assez élevé. Cela signifie qu’il y a eu un impact dans la sensibilisation pour former davantage les élèves à prendre en charge ces questions de violences en milieu scolaire. »

En effet, depuis quelques années, le réseau national des clubs EVF du groupe pour l'étude et l’enseignement de la population (GEEP) mène des activités de plaidoyer et de sensibilisation pour une prise de conscience des parents sur les risques liés aux mariages et grossesses précoces en milieu scolaire.

NFALY MANSALY