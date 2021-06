Le tribunal de Tambacounda a reconnu coupables trois personnes dont un couple et un de leurs voisins vivant à Koo-Socé, une contré de Koumpentoum. Ils ont été surpris par des éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Tambacounda avec un kilogramme de chanvre indien.

Le jeudi 3 juin dernier en mi-journée, les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Tambacounda de la Direction de l’office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis) dans le cadre de leurs missions régaliennes de lutte contre la drogue sous toutes ses formes, à la suite d’amples investigations, ont interpellé à Koo-Socé, dans la commune de Koumpentoum, trois individus. Il s’agit du couple E. Camara et Am. Diallo, et leur voisin A. Diallo.

Selon nos sources, des informations anonymes relatives à un intense réseau de trafic de cannabis qui s’exerce dans le village de Koo-Socé et qui serait entretenu et animé principalement par une certaine Am. Diallo et son mari E. Camara, ont poussé les limiers à y effectuer un tour. Le couple écoulerait en toute impunité du cannabis dans le village. La drogue est acheminée par leur voisin A. Diallo jusqu’à la demeure du couple. La femme s’occupait de la vente. Elle cédait le ‘’yamba’’ aux clients entre 250 et 5 000 F CFA.

Le 3 juin, usant des techniques de provocation policière, un ‘’faux’’ client s’est rendu chez la nommée Am. Diallo pour simuler un achat de cannabis. La livraison de l’achat de mise en confiance faite, une descente dans la maison a été opérée par les enquêteurs. C’est ce qui a permis de mettre la main sur Am. Diallo, E. Camara et A. Diallo.

Selon nos sources, une perquisition de tous les compartiments qui composent la concession du nommé A. Diallo a permis la découverte, dans l’une des cases servant de lieu de stockage, d’un kilo de chanvre indien en vrac posé à même le perron, deux paires de ciseaux et des papiers servant à la confection des cornets de cannabis.

Interrogés sommairement sur la provenance et la destination de la drogue, ils nient tous en être les propriétaires. La nommée Am. Diallo affirme, sans convaincre, que la drogue appartient à un certain M. D. Diallo, le seul trafiquant de drogue de la maison. Ce dernier a été arrêté aussi.

A la suite de leur période de garde à vue, ils ont été déférés au parquet de Tambacounda pour les délits d’offre et de cession de chanvre indien. La semaine dernière, tout ce beau monde a fait face au juge qui les a reconnus coupables et les a condamnés à une peine de 2 ans.

CHEIKH THIAM