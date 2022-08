L’étoile filante Pape Mamadou DIEME, un an déjà

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années » cette pensée de Corneille résume bien le passage sur terre PAPE MAMADOU DIEME. Brillantissime ingénieur, travailleur infatigable, homme généreux souvent affable mais toujours mesuré, poli et très respectueux.

Sorti dans la botte de la prestigieuse Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse, Pape DIEME ne s’était pas laissé emporter par le soupçon de génie en lui , toujours rigoureux, concentré et assidu il travailla dur pour sortir major de sa promotion. Dans sa philosophie de vie il se considérait déjà ambassadeur de la jeune sénégalaise et ne voulait jamais être pris à défaut tant son éthique élevée et son sens aigu de la responsabilité lui interdisent toute incartade.

Son parcours académique, fut - il déjà prestigieux et accompli, le natif de Goudomp ne portera jamais ses parchemins en bandoulière, intellectuel au caractère exquis il savait que des défis et challenges l’attendaient dans le monde professionnel surtout dans une multinationale comme NESTLÉ.

Au sein de la multinationale NESTLÉ comme partout ailleurs, Pape Mamadou DIEME fit du travail un viatique existentiel et moral, il fit preuve d'un professionnalisme sans faille et d'une rigueur redoutable, deux atouts qui feront le bonheur de sa hiérarchie au sein de l’entreprise. Ses charges professionnels et la distance heureusement n'ont jamais entamé son attachement viscéral à son blouf natal, au contraire PAPE M DIEME savait que le prétexte de son labeur c’est le gain matériel et immatériel qui doit lubrifier l'élan de solidarité et de partage avec tous ses frères et sœurs du Sud du Sénégal et aussi de la Diaspora. Il avait une très haute considération pour ses semblables dans sa communauté.

L’école, le social, le travail agricole, l’activité et le financement des femmes, l’insertion des jeunes, le désenclavement seront autant de cibles et de centres pour son activité civique et citoyenne. Le leadership transformationnel de Pape M DIEME souffle et insuffle partout tant il débordait d’énergie et d’initiatives comme s’il savait que son étoile devait juste faire escale sur le sol du Sénégal, un pays qu’il chérissait et aimait tant, c’est pourquoi d’ailleurs il déclinait toute proposition d’expatriation professionnelle hors du continent.

Telle une étoile filante, l'esprit PAPE MAMADOU DIEME continuera de briller sur le ciel en illuminant les cœurs de personnes comme moi qui l’ont connu sur le tard mais qui l’ont beaucoup apprécié et estimé. Vous serez toujours dans nos prières, cher Compatriote.

