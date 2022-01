La magistrale leçon de civisme et de citoyenneté du Général Mamadou Gaye!

Au moment où nos universités s'enflamment, transformées en champs de bataille par des étudiants qui manifestement n'ont toujours pas compris que les jets de pierres, les feux de pneus et les pluies de lacrymogènes n'ont jamais réglé les conflits, j'ai eu l'immense plaisir de découvrir et de lire l'ouvrage de l'Officier Général Mamadou Gaye qui a offert à la jeunesse sénégalaise une magistrale leçon de civisme, de civilité et de citoyenneté. Il s'agit de son livre qui a pour titre: L'école à l'épreuve de la croissance citoyenne. (Éd. L'Harmattan 228 pages) préfacé avec bonheur par Maître Sidiki Kaba, Ministre des Forces armées du Sénégal.

Cette très riche publication qui porte la brillante préface de Maître Sidiki Kaba, un vrai patriote compétent et loyal, n'est pas la première tentative du Général Mamadou Gaye Sous Chef d'Etat Major Général des Armées du Sénégal (SOUCEMGA). En effet, dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités de commandant d'école de commandant de zone, le Général de division Mamadou Gaye a souvent eu l'opportunité d'apporter sa riche expérience et ses compétences à la communauté éducative, à travers la renaissance des valeurs citoyennes. C'est ainsi qu'il avait mis à la disposition des inspections d'académie (IA) celles de l'éducation et de la formation (IEF), un guide pédagogique qu'il avait intitulé: "L'éducation et la citoyenneté en milieu scolaire".

En sa qualité de brillant officier respectueux des lois et règlements de la République, le Général Mamadou Gaye écrivain dans l'âme a très vite compris que "le malheur d'un peuple commence par le silence de ses écrivains" (A.B. Bèye). Ainsi a-t-il décidé de partager avec les acteurs de l'école sénégalaise, les valeurs ancestrales qui nous apprennent à savoir "obéir pour pouvoir commander plus tard". Cette devise a été confirmée par Wolof Njaay qui nous le rappelle en ces termes: "Loo nekkul taalibeem doo nekkub sëriñam" (Nul ne peut enseigner une matière sans avoir été élève en cette matière). L'écrivain et Général M. Gaye dans son livre écrit avec une plume qui sécrète la paix, la sérénité, la politesse et le patriotisme, nous rappelle avec fermeté et élégance ces lois républicaines qui nous apprennent avec une conscience citoyenne remarquable, à respecter et à faire respecter les règles en vigueur tout en ayant conscience de nos devoirs envers notre peuple et à notre pays.

Nos étudiants qui semblent avoir préféré la violence et l'absurdité de l'intifada universitaire pour combattre les forces de l'ordre et de défense, tout en brûlant et saccageant les biens d'autrui, devraient lire et relire cet exemplaire ouvrage d'éducation civique. Ce livre nous rappelle que le savoir-vivre est un style qui nous honore grâce à ses vertus et que la politesse c'est le respect des bonnes manières, des règles de bienséance et de la bonne éducation.

Je me dois de rappeler ce célèbre proverbe wolof que nos ancêtres nous ont légué en ces termes: "Foo fekk nit kuy yàq, lamuy yàq moomu ko! Bu fékkee ni moo ko moom, kon ab dof la !» (Quand une personne saccage des biens, ce ne sont pas ses biens. Si ce sont ses biens, vous avez affaire à un fou!).

Dans son livre plein de richesses morales, le Général Mamadou Gaye nous apprends ce qu'est la "Politesse" qu'il définit, citant La Bruyère comme "… une certaine attention à faire en sorte que par nos paroles et par nos manières, les autres soient contents de nous".

Dans le même style pédagogique, l'auteur nous rappelle l'importance de "la tenue vestimentaire" et du "savoir-vivre", car l'habillement décent et les soins apportés à sa propre personne forcent le respect et la considération. La liberté individuelle permet au citoyen de manger ce qu'il veut, mais elle ne l'autorise pas à porter n'importe quelle tenue vestimentaire en public! C'est d'ailleurs ce qui justifie la sanction pour "attentat à la pudeur".

L'écrivain Mamadou Gaye n'a pas oublié d'évoquer dans son livre le référentiel religieux à travers les "daara" qui constituent un relais incontournable à la croissance citoyenne. En effet, les pensionnaires des

"daara" ne connaissent pas la grève, ne jettent pas des pierres, ne saccagent pas les biens publics, ne brûlent pas des pneus, n'agressent pas les citoyens et n'insultent pas les autorités, malgré leurs conditions souvent peu enviables.

En vérité, l'école sénégalaise a besoin du trésor de conseils et de recommandations contenus dans le superbe ouvrage du Général Mamadou Gaye (L'école à l'épreuve de la croissance citoyenne. Éd. L'Harmattan) qui n'a pas manqué de nous rappeler les conduites à tenir dans les lieux publics: 1. Se garder de lire en marchant; 2. Ne pas utiliser les oreillettes de téléphone portable dans la rue; 3. Éviter de parler avec ou sans téléphone à haute voix; 4. Éviter de gêner les autres par son comportement répréhensible; 5. Ne pas mettre les mains dans les poches; 6. Ne pas fumer ou cracher dans la rue; 7. Ne pas jeter des ordures sur la voie publique; 8. ne pas bâiller bruyamment et de façon ostensible; 9. Savoir éternuer et se moucher discrètement…

J'ai réellement envie de continuer cette récolte fabuleuse des bonnes manières, mais je préfère m'adresser respectueusement et fermement à M. Mamadou Talla Ministre de l'Education Nationale et lui dire qu'aucune publication fut-elle un "Grand Prix" ou un "Goncourt" n'est mieux placée que ce livre du Général Mamadou Gaye, pour trôner dans toutes les bibliothèques de notre pays et figurer sur la liste des livres au programme scolaire du Sénégal! M. Le Ministre la nécessité d'une éducation civique et morale de notre jeunesse et de notre population scolaire l'exige et vous l'impose!

Tous mes compliments Mon Général et que Dieu vous garde!

Moumar GUEYE

Ecrivain

Président du PEN Sénégal

Ambassadeur de la Paix

Grand-Croix de l'Ordre du Mérite

