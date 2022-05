Après le bateau Africa mercy ship, le Global Mercy Ships au Sénégal est arrivé hier au Sénégal. Pendant une année, il y est prévu les formations de 700 professionnels du secteur sanitaire et des opérations chirurgicales sur 1000 personnes.

C’est la première fois, dans le monde, que les bateaux Africa mercy ship et Global mercy ship se retrouvent dans un même port. Selon le directeur de la communication internationale pour mercy ship, le Global mercy ship est un bateau et un centre de formation flottante. Il sera au Sénégal pour une durée d’un mois. Avec ce bateau, poursuit Jitze Kramer, ils ont accusé du retard, à cause de la COVID-19. ‘’On pourra désormais doubler notre capacité sur le plan chirurgical et formation. Le Africa mercy ship sera en maintenance pour 6 mois, en début de 2023. Mais, pour une durée d’un mois, on va faire focus sur la formation des professionnels de la santé. Le Global mercy à 6 salles de formation, 200 lits, avec 650 volontaires qui viennent du monde entier et qui travaillent dans le bateau, au moment où l’Africa mercy en a 4 et 400 volontaires. Nous avons un objectif de 1000 personnes et former 700 personnes dans le secteur sanitaire, pour une durée d’une année. Cela fait 22 mois que nous n’avons pas opéré. Nous voulons atteindre l’objectif en opérant les gens qui ont déjà donné leurs dossiers’’, confie M. Kramer.

Dr Serigne Gueye Diop, ministre-conseiller et point focal du navire Mercy Ships au Sénégal, renchérit que ce navire est le plus grand bateau hôpital au monde. Il peut, d’après lui, accueillir 600 personnes. ‘’C’est plusieurs hôpitaux à l’intérieur, avec plusieurs salles d’opération. Il peut traiter aussi plus de 1000 personnes. Il va revenir, dans quelques mois, pour rester toute l’année 2023 au Sénégal, ce qui sera un soulagement pour le peuple qui n’a pas toujours le moyen de faire certaines opérations compliquées. Ils ont un riche programme pour nous. C’est la première fois qu’on inaugure le bateau du Global Mercy Ships. C’est un honneur pour le Sénégal. Et le président de la République va recevoir 14 chefs d’Etats où le navire a eu à passer, qui prendront part à cette rencontre, le 30 prochain, lors de la cérémonie d’inauguration’’, renseigne Dr Diop.

1407 interventions chirurgicales ont été effectuées au premier séjour de Africa mercy ship

Le Sg du ministère de la Santé et de l’Action sociale rappelle, de son côté, que les opérations ont démarré, en 2019, avec l’arrivée de l’Africa Mercy Ships, à la faveur d’une convention qui lie l’ONG Mercy Ships et l’Etat du Sénégal. ‘’Cela est bénéfique pour le pays et surtout pour la population. Ce partenariat va se poursuivre. Ce plus grand bateau hôpital. Il va revenir au mois de février prochain pour poursuivre ses opérations, au bénéfice de nos populations’’, souligne Papa Alassane Mbengue.

Selon qui, du 14 août 2019 au 27 mars 2020, soit pendant plus de sept mois, l’ONG Mercy Ships, en collaboration avec les services de l’Etat concernés, a mené d’importantes activités qui ont contribué au renforcement de notre système de santé. Il s’agit notamment d’interventions chirurgicales gratuites à bord du navire, de formations de professionnels de santé locaux, de remises de matériels médicaux, etc. Au total, durant ce premier séjour, poursuit-il, 1407 interventions chirurgicales ont été effectuées dont 158 chirurgies plastiques reconstructives, 353 chirurgies maxillo-faciales, 237 chirurgies générales, 543 chirurgies ophtalmiques et 116 chirurgies orthopédiques. 1199 personnels de santé ont été formés en soins primaires de traumatologie, en ophtalmologie, en gestion essentielle de la douleur, en chirurgie essentielle, en chirurgie sûre, en soins palliatifs, entre autres. 87 personnes ont participé au mentorat.

CHEIKH THIAM