Le Pastef se balade sur Dakar-Plateau

Les résultats issus des urnes lors des élections législatives anticipées de ce dimanche sont largement favorables à la liste Pastef à Dakar-Plateau. Dans le centre témoin du centre-ville, au collège Saint-Michel, les Patriotes menés par Ousmane Sonko ont raflé tous les 22 bureaux avec 52,7 % des suffrages valablement exprimés.

Le duel Sonko - Barthélémy au centre-ville de Dakar a tourné court, ce dimanche, lors des élections législatives anticipées. Le Pastef a battu à plate couture ses adversaires, dont son principal challenger, Samm Sa Kaddu, à Dakar-Plateau. Dans le principal centre de vote du collège Saint-Michel, qui compte 22 bureaux, les Patriotes ont réalisé une razzia. Sur les 5 141 suffrages valablement exprimés, la liste d'Ousmane Sonko a obtenu 2 710 voix, soit 52,7 %.

La liste amenée par le Maire de Dakar arrive en seconde position, loin derrière la coalition de la majorité au pouvoir. Samm Sa Kaddu a obtenu 1 479 voix, soit 28,7 % des suffrages valablement exprimés. La bataille a été âpre entre l’ancien Président Macky Sall et son ancien Premier ministre Amadou Ba pour la dernière marche du podium au centre Saint-Michel. C’est finalement la liste de Macky, Takku Wallu Sénégal, qui a remporté la course avec 182 voix, soit 3,5 %. Le Jamm ak Njarin de l’ancien PM arrive avec un léger retard de 77 voix. La liste d'Amadou Ba a obtenu à l’arrivée 105 voix, soit 2,04 % des suffrages valablement exprimés.

Au centre Berthe Maubert, le Pastef a également remporté les cinq bureaux qui composent cet autre lieu de vote du centre-ville. Mais là, la victoire n’est pas aussi nette qu’à Saint-Michel. Sur les 1 122 suffrages valablement exprimés, les Patriotes sont arrivés en tête avec 520 voix, soit 46,3 %. Samm Sa Kaddu de Barthélémy Diaz est classé deuxième en obtenant 322 voix, soit 28,6 % des suffrages valablement exprimés.

Dès les heures qui ont suivi l’affichage des résultats dans les différents lieux de vote, la liste Pastef s’est largement détachée en tête de la course. Les militants et sympathisants des Patriotes ont investi les rues et artères du centre-ville de la capitale sénégalaise pour manifester leur joie et clamer leur victoire. Sur les pick-ups personnalisés et agitant des banderoles aux couleurs de leur parti, ils scandaient le nom de leur leader politique.

Le ministre de l’Intérieur satisfait

La journée électorale s’est déroulée dans le calme, sans incident au centre-ville. Dans sa mission de supervision de l’organisation des élections législatives anticipées au Sénégal, le ministre de l’Intérieur a démarré son tour des lieux de vote par le centre Saint-Michel de Dakar-Plateau où il a accompli son devoir civique. À l’issue de son vote, il s’est exprimé face à la presse. « Depuis la décision d’organiser ces élections anticipées, tout se déroule comme prévu. C’est un déroulement conforme à la planification qui a été faite », a indiqué Jean-Baptiste Tine.

Le général de la gendarmerie à la retraite a salué le climat apaisé noté dans les différents centres de vote, assurant que « le calme, la sérénité et la discipline » règnent partout. Consterné par le faible taux de mobilisation des électeurs dans les premières heures de la journée électorale, M. Tine a invité les Sénégalais à sortir pour accomplir leur devoir de citoyen. « J’exhorte tous les citoyens à voter massivement, car chaque voix compte pour le perfectionnement de notre système démocratique. Le vote est plus qu’un droit fondamental, c’est le socle de notre vie républicaine, l’expression libre et souveraine de la volonté du peuple. » Finalement, il a été entendu, avec le rush de l’après-midi.

LOUIS GEORGES DIATTA