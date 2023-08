Lettre ouverte de Cheikh BAKHOUM au futur candidat de la majorité présidentielle

En tant que compagnons de la première heure, nous avons accueilli cette décision avec une certaine forme d’ambivalence. Il m’est difficile de décrire précisément ce mélange antithétique entre fierté et goût d’inachevé. En effet, si nous étions légitimement déçus de ne pas voir le Président Macky Sall prendre l’option de poursuivre son œuvre à la tête du pays nous n’en n’étions pas moins fiers de le voir matérialiser là un certain sens de l’histoire. Il nous rappelait alors un principe simple, presque désuet : l’exigence de la loyauté. Loyauté vis-à-vis de la parole donnée et des engagements solennels. Loyauté vis-à-vis d’une certaine vision de la République, de sa marche et de l’exigence de sa consolidation permanente par rapport aux menaces protéiformes qui la narguent.

Nous avons compris, nous avons admis et nous nous sommes, quelque part, nourris de cet acte de grandeur qui se pose en antithèse du chahut permanent de ceux qui veulent abîmer la République.

Suite à cela, notre parti et nos alliés ont répondu à la loyauté par la loyauté en engageant le Président Macky SALL à opérer pour notre famille politique le choix qui lui semblerait le plus judicieux. Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’un appareil politique puisse mandater le plus expérimenté de ses membres, le seul à avoir occuper toutes les stations républicaines y compris celle en jeu ici, pour opérer le meilleur choix. Nous sommes donc à l’écoute de ce choix qui interviendra incessamment sous peu.

Quel que soit le choix du Président Macky SALL, il s’agira de garder chevillée au corps cette notion de "loyauté" tout en l’inscrivant dans une perspective qui transcende les personnalités.

Loyauté par rapport à la famille politique

Le candidat choisi par le Président Macky SALL aura comme premier impératif de comprendre qu’il est l’émanation d’une famille politique qui a consenti de nombreux sacrifices dans la conquête du pouvoir. Il devra appréhender ce premier cercle avec tact et sous la guidée bienveillante du Président Macky SALL. Chaque section locale, chaque démembrement régional a joué un rôle dans la conquête et le maintien au pouvoir pendant 12 ans. Le Benno a battu tous les records en matérialisant la vision du "gagner ensemble pour gouverner ensemble". Remettre en selle une coalition de ce type et la retailler à sa mesure sera un défi non négligeable qu’il serait illusoire que de minimiser. Si l’union sacrée autour de l’essentiel