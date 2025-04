Le Jaraaf est seul leader de la Ligue 1, après sa victoire en déplacement sur la pelouse de l’Ajel de Rufisque, ce samedi, sur le score d’un but à zéro, en match comptant pour la 19e journée.

Le championnat sénégalais de football professionnel a repris ce week-end, après une pause de quatre semaines. En ouverture de la 19e journée de Ligue 1, vendredi, l’Union sportive de Ouakam (5e, 29 pts) a battu l’ASC HLM (15e, 18 pts), sur le score d’un but à zéro. L’unique but de la rencontre a été inscrit par un défenseur des HLM contre son camp.

Ayant pris la tête du classement aux dépens de l’US Gorée grâce à sa victoire contre la Linguère lors de la 18e journée, le Jaraaf de Dakar (1er, 36 pts) a conforté son leadership. En déplacement au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, ce samedi, le club de la Médina s’est imposé (0-1) face à Ajel (4e, 31 pts). Le but de la victoire a été marqué par Makha Ba à la 13e mn. Grâce à ce troisième succès d’affilée, le Jaraaf compte désormais deux points d’avance sur son dauphin l’US Gorée (2e, 34 pts). Les Insulaires ont été tenus en échec (0-0) par la Sonacos (10e, 22 pts), samedi. Ce nul ne fait pas les affaires de l’US Gorée, qui risque d’être éjecté de la 2e place en continuant sur cette lancée (deux nuls d’affilée).

Le WallyDaan de Thiès (3e, 34 pts) a renoué avec la victoire en dominant à domicile le Jamono Fatick (0-1). Le club thiessois compte le même nombre de points que Gorée. Par contre, le Jamono de Fatick s’enfonce dans la dernière place du classement, avec 16 pts.

DSC et AS Pikine respirent

Dakar Sacré-Cœur et l’AS Pikine peuvent souffler, en attendant les prochaines échéances. Les deux équipes ont retrouvé la voie du succès, après un passage à vide plus ou moins long. L’académie de la Sicap, qui n’a plus gagné depuis cinq matchs (quatre défaites et un nul), est allée battre le Casa Sports (0-1), hier au stade Aline Sitoé Diatta. Les Sicapois doivent leur salut à Joachim Gomis, qui a marqué l’unique but de la rencontre à la 75e mn. Cette première victoire depuis plus de deux mois (la dernière remonte au 1er février contre Oslo, 3-0) permet à DSC de remonter de la 11e à la 8e place (23 pts). Le club de Ziguinchor perd ainsi trois places et se retrouve à la 13e position (20 pts).

Pour sa part, l’AS Pikine a mis fin à deux matchs sans victoire, avec notamment une défaite à domicile face au promu Ajel (0-1). Les Pikinois ont battu lourdement (3-1) Oslo (14e, 19 pts) sur sa pelouse, samedi dernier. Le club de la banlieue dakaroise a pourtant mal entamé la partie en concédant l’ouverture du score dès la 11e mn. Mais les hommes de Lamine Diagne ont bien réagi en renversant leurs hôtes avant la mi-temps (2-1). Ils ont aggravé le score dans la dernière minute du temps réglementaire grâce à un doublé de Mangone Ndiaye et un but de Sidya Sagna. L’AS Pikine remonte à la 11e place, avec 22 pts.

Le choc GFC - GF pour clôturer

Teungueth FC est retombé dans ses travers. Le champion du Sénégal en titre enchaine les mauvais résultats, avec un second revers en trois matchs. Les Rufisquois ont perdu, ce dimanche, lors de leur déplacement à Saint-Louis pour défier la Linguère (9e, 23 pts), sur le score d’un but à zéro. La victoire des Saint-Louisiens a tardé à se réaliser. C’est à la 87e mn que Boubacar Fall a libéré son équipe. TFC est relégué à la 12e place, avec 20 pts.

La dernière affiche de la 19e journée va opposer le Guédiawaye FC (7e, 25 pts) à Génération Foot (6e, 28 pts), ce lundi au stade Birane Ly des Parcelles-Assainies. Après leur nul respectif face à l’ASC HLM et au Casa Sports, les deux équipes visent une victoire pour recoller au peloton de tête. Au match aller, le GFC a tenu en échec les Grenats (1-1) au stade Lat Dior de Thiès.

Résultats Ligue 1 Ajel - Jaraaf 0-1 Oslo - AS Pikine 1-3 US Gorée - Sonacos 0-0 US Ouakam - ASC HLM 1-0 Casa Sports - Dakar Sacré-Cœur 0-1 Linguère - Teungueth FC 1-0 WallyDaan - Jamono Fatick 1-0 Lundi Stade Birane Ly des Parcelles-Assainies 16h30 Guédiawaye FC - Génération Foot Ligue 2 - 19e journée Cneps Excellence - AS Kaffrine 0-3 AS Bambeye - Thiès FC 2-1 Duc - AS Douanes 0-1 Etoile Lusitana - Diambars 2-1 Amitié FC - RS Yoff 1-0 Stade de Mbour - Essamaye FC 2-1 ASC Saloum - ASC Camberène 2-3 Niary Tally - Ndiambour 1-1

LOUIS GEORGES DIATTA