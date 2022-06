Le Casa Sport a succédé à Teungueth FC pour le titre de champion du Sénégal. Le club de Ziguinchor, qui a fêté son trophée le week-end dernier, avait déjà validé son sacre à la 25e journée, à l’issue du nul obtenu sur la pelouse du champion sortant. ‘’EnQuête’’ revient sur les sept dates clés qui ont marqué le 2e titre du Casa, après celui de 2012.

GF-Casa Sport (1-2, 18 décembre)

La saison 2021-2022 a démarré en novembre 2021. Après trois sorties, le club de Ziguinchor n’est pas parvenu à décoller, alignant trois matches nuls successivement contre Dakar Sacré-Cœur (1-1), Mbour Petite Côte (0-0) et Jaraaf de Dakar (1-1). Le Casa Sport devait effectuer un déplacement assez périlleux, le 18 décembre, au stade Djibril Diagne de Déni Birame Ndao, pour défier le 2e du classement, Génération Foot. L’enjeu était important pour le coach Ansou Diadhiou et ses hommes : lancer leur saison par une victoire. Ce qu’ils ont réussi à faire face aux Académiciens.

Les Ziguinchorois ont enchainé à domicile contre la Linguère (1-0) et ont pris la tête du classement, qui était occupée par Teungueth FC. Ce changement sur le fauteuil de leader avait les allures d’une passation de pouvoir avant l’heure. TFC venait de perdre face au Cneps (1-0).

Guédiawaye-Casa Sport (0-2, 13 mars)

Après leur bonne série de trois victoires successives au mois de mars, les nouveaux champions du Sénégal ont entamé le Nouvel An sur un mauvais pied. Le Casa Sport a effectué six sorties avec une seule victoire et cinq nuls. Ce qui a fait reculer la formation sudiste à la 5e place (20 pts).

Mais Pierre Benoit Manga et ses coéquipiers ont su réagir au dernier acte de la phase aller (13e journée). Le Casa a renoué avec la victoire en battant Guédiawaye FC (0-2) sur sa pelouse. Ce succès lui a permis de revenir sur le podium, en occupant la 2e place (23 pts) à égalité de points avec le leader Génération Foot.

Casa-GF (1-0, 9 avril)

À la suite de sa victoire sur Génération Foot, le Casa a enchainé trois succès avant de tomber face au Jaraaf (1-0), qui a mis fin à son invincibilité. Mais les Ziguinchorois ont su se relever très vite et poursuivre la course en haut du tableau.

Ainsi, le 9 avril, le Casa Sport s’est imposé face au leader Génération Foot (1-0) pour la 17e journée et a repris les commandes du championnat. Ce résultat est important, car plaçant le club du président Seydou Sané parmi les sérieux clients pour le titre. Le Casa venait aussi de confirmer sa suprématie sur les Académiciens de Déni Birame Ndao, qui étaient parmi ses plus sérieux concurrents.

Cneps-Casa (0-1, 24 avril)

Le Casa Sport n’a pas duré à la tête du classement qu’il a occupé à l’issue de la 17e journée. Les Ziguinchorois ont raté le coche en concédant le nul (0-0) face à la Linguère de Saint-Louis, lors de la 18e journée. Ce résultat a eu pour conséquence la perte du fauteuil de leader au profit de GF.

Cependant, les hommes du coach Diadhiou ont encore fait preuve de résilience, en remontant la pente dès le week-end suivant. En déplacement à Thiès pour le compte de la 19e journée, le club de Ziguinchor a pris les trois points sur la pelouse du Cneps Excellence (0-1). Le Casa va reprendre la tête du classement des mains de Génération Foot, qui est tombée au stade Ibrahima Boye contre l’AS Douanes (3-2). Cette victoire a déclenché la marche inexorable du Casa vers le sacre, puisqu’il n’est plus sorti de la 1re place jusqu’au bout.

Casa Sport-AS Pikine (3-1, 30 avril)

Installé à la tête du classement, le Casa Sport devait consolider son statut pour les sept journées restantes du championnat. Les Ziguinchorois ont fait mieux que ça. En plus de garder le leadership, ils ont creusé l’écart par rapport aux concurrents, grâce à leur large victoire (3-1) contre l’AS Pikine, le 30 avril, comptant pour la 20e journée. Ce succès a permis aux Casaçais de prendre six longueurs d’avance sur leur dauphin.

Casa-Diambars (2-1, 15 mai)

En concédant sa 2e défaite de la saison contre l’AS Douanes (2-1, 21e journée), le Casa Sport s’est fait peur. Seulement trois points le séparaient de son nouveau dauphin, le Jaraaf. Il ne fallait donc pas se louper lors de la journée suivante. La pression du club de la Médina était pesante sur le club méridional. De plus, les Ziguinchorois devaient faire face à un de leurs adversaires les plus coriaces. Le Casa n’avait jamais battu les Académiciens de Saly à Ziguinchor, auparavant. En neuf confrontations, les deux équipes ont obtenu chacune une victoire et ont fait match nul à 7 reprises. Mais ce 15 mai 2022, les dieux du foot étaient avec l’équipe ziguinchoroise qui a remporté la victoire (2-1). Ce succès a placé le club à cinq points de Génération Foot (22e, 37 pts, +15). Le Jaraaf, ayant fait match nul (0-0) avec Teungueth FC, est relégué à la 3e place (37 pts, +9).

Casa Sport-Ndiambour (3-1, 29 mai)

C’est à l’issue du point obtenu face à Teungueth FC (1-1), comptant pour la 25e journée, que le Casa Sport a validé son sacre. Mais cela a été rendu possible grâce à sa victoire (3-1) contre le Ndiambour de Louga, pour le compte de la 24e journée. Ce succès a installé l’actuel champion du Sénégal dans une position plus que confortable. Le Casa (46 pts) comptant six points d’avance sur son dauphin Génération Foot (2e, 40 pts), pouvait se contenter d’un petit point, sur les deux rencontres qui lui restaient, pour remporter le championnat.

LOUIS GEORGES DIATTA