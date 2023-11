Bamba Dieng a rejoué au football, trois mois après sa mise à l’écart à cause d’une blessure aux adducteurs. L’ancien Marseille n’a pas pu empêcher Lorient de chuter à domicile face au FC Metz (2-3) de Cheikh Tidiane Sabaly, auteur de l’ouverture du score pour les Messins.

Il avait disparu des radars. Le voici qui fait son retour à la compétition. Bamba Dieng est apparu pour la première fois sous le maillot de Lorient (16e, 11 pts) depuis sa lésion aux adducteurs contre Nice, en août 2023. L’attaquant sénégalais a retrouvé son club au plus mal, quatre matchs sans victoire (3 défaites et 1 nul). Son retour constitue un renfort offensif de taille pour une équipe restée trois matchs d’affilée sans inscrire le moindre but.

Lorient comptait profiter de l’avantage du terrain pour se relancer face au FC Metz de Lamine Camara et Cheikh Tidiane Sabaly, pour le compte de la 13e journée. Mais les choses n’ont pas bien démarré pour les Merlus. C’est du banc de touche que l’ancien Marseillais a vu ses coéquipiers prendre une douche froide sur l’ouverture du score matinale de Sabaly, après seulement 39 secondes de jeu. Van Den Kerkhof, sur le côté droit, a adressé un superbe centre pour l’ancien pensionnaire de Génération Foot passé devant Talbi et Laporte pour battre Mvogo de près (0-1).

Malgré ce coup de froid, les hommes de Régis Le Bris ne se sont pas laissé abattre. Leur réaction n’a pas tardé, puisqu’ils ont réussi à égaliser grâce à Faivre (7e, 1-1) avant de passer devant à la suite du but de Kroupi (22e, 2-1).

Les Lorientais sont bien repartis dans ce match, une longueur d’avance à la pause. Avec cet avantage, le coach a jugé le moment opportun pour jeter dans le bain le champion d’Afrique, à l’heure de jeu (Doucouré, 60e). Mais les Merlus sont retombés dans leurs travers et l’ex-pensionnaire de Diambars n’a rien pu faire.

Bamba et son compatriote Formose Mendy, titulaire, ont regardé impuissants les Messins leur couper l’herbe sous les pieds grâce à Traoré (65e, 2-2) et Ablye Jallow (83e, 2-3). Sur penalty, l’ancien de GF a donné la victoire à Metz (16 pts), qui passe à la 9e place.

Pape Matar Sarr forfait, Nico Jackson aphone

Comme pressenti depuis vendredi, Pape Matar Sarr a déclaré forfait lors de la réception d’Aston Villa, ce dimanche. Le jeune milieu de terrain est revenu du regroupement en sélection nationale avec des pépins physiques.

Ainsi, le staff technique des Spurs a préféré jouer la prudence en se passant de ses services. L’ancien joueur de Génération Foot n’a donc pas pu aider son équipe à redresser la pente. Et les hommes d’Ange Postecoglou n’ont pas fait mieux face aux Villans (1-2). Les Londoniens vont surtout rentrer avec des regrets. Ayant ouvert le score par Lo Celso (22e), ils auraient pu aggraver la marque. Mais à trois reprises, les Blanc-Bleu Marines ont fait preuve d’une inefficacité déconcertante.

Pour sa part, Nicolas Jackson non plus n’a pu empêcher Chelsea de piquer du nez. Au sortir de leur match nul explosif face à Manchester City (4-4), les Blues n’ont pas su reproduire le même engagement et la même réussite face à Newcastle samedi. Ils ont concédé l’ouverture du score par Isak (13e, 1-0) avant de réagir grâce à Sterling, sur un coup franc sublime.

Mais le club londonien n’a résisté que pendant une période. La seconde partie a été cauchemardesque pour les hommes de Mauricio Pochettino. Acculés par les Migpies, les Blues ont finalement sombré au St James' Park (3-1). L’attaquant des Lions, qui a enchainé trois buts (dont un doublé) en deux matchs, a été muselé par la défense de Newcastle. Il a même été remplacé par Broja (69e). Chelsea (10e) s’est retrouvé dans le ventre mou du classement, avec 16 pts.

LOUIS GEORGES DIATTA