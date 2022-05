Liverpool de Sadio Mané va se jeter sur la ligne d’arriver du championnat en espérant un coup de chance pour coiffer au poteau l’actuel leader, Manchester City. Les Reds doivent battre Wolverhampton et croiser les doigts pour un faux-pas des Citizens face à Aston Villa.

Les championnats européens vont jouer, ce week-end, leur dernier acte de la saison et non le moindre. Les joueurs sénégalais, pour un grand nombre, connaitront leur sort à l’issue de cette dernière journée dans leurs championnats respectifs. Visant le quadruplé, après avoir remporté la League Cup et la FA Cup, Sadio Mané et les Reds ont en ligne de mire le titre de champion d’Angleterre, en attendant la finale de la Ligue des champions, dans une semaine, contre le Real Madrid. Mais pour cette prochaine mission, Liverpool (2e, 89 pts) n’a pas en main toutes les cartes. Avec un point de retard sur l’actuel leader Manchester City (90 pts), le club de la Mersey n’a pas son destin en main.

Ce dimanche, au moment où Mané et ses coéquipiers affrontent Wolverhampton (8e, 51 pts), à Anfield, les Citizens, eux, accueillent Aston Villa (14e, 45 pts), à l’Etihad Stadium. Cette fin de saison rappelle celle de 2019 où les deux clubs n’avaient qu’un seul point de différence. D’ailleurs, les Reds jouaient sur la pelouse de Wolverhampton et Man. City recevait Brighton. Mais la victoire (0-2) de Liverpool n’avait pas suffi, puisque City avait battu les Seagulls (4-1).

Cette fois encore, Jorgen Klopp et ses hommes auront besoin d’un coup de pouce de la part des Villans qui devront, au moins, tenir en échec les Sky Blues. Un sacré challenge pour Steven Gerrard et ses joueurs (en 18 rencontres à domicile, City a concédé deux défaites et autant de nuls). Et le coach de Liverpool mesure bien l’ampleur de la tâche. ‘’C’est un endroit (Etihad Stadium) difficile à atteindre et City est comme ça : si vous y allez et que vous n'êtes pas à 100 %, vous en obtenez cinq ou six facilement’’, a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match, ce vendredi.

Mais le technicien allemand se préoccupe plus de son match que de celui de City. Car, dit-il, les Wolves ‘’veulent gagner et obtenir trois points. Il faut être prêt pour ce match et pas pour l’autre’’.

Donc, Liverpool mettra tout en œuvre pour gagner cette rencontre. Pour cela, le coach pourra compter sur la motivation de ses joueurs. De plus, Klopp est optimiste quant aux quatre joueurs qui étaient à l’infirmerie, Fabinho, Joe Gomez, Mohamed Salah et Virgil van Dijk. Comme en 2019, Klopp peut compter sur Sadio Mané (15 buts, 2 passes décisives) qui avait réalisé le doublé, lors de la victoire contre les Wolves (0-2) à l’ultime journée.

Ballo-Touré et l’AC Milan visent le Scudetto

En Italie, la Serie A n’a pas encore levé tout suspense. Le Milan AC (1re, 83 pts) de Fodé Ballo-Touré est en pole position pour remporter le Scudetto. Avec deux longueurs d’avance leur son dauphin de l’Inter (2e, 81 pts), les Milanais doivent aller chercher les trois points sur la pelouse du Sassuolo (11e, 50 pts), ce dimanche, pour assurer le titre de champion d’Italie.

Au même moment, les Intéristes tenteront de s’imposer, à domicile, face à la Sampdoria (15e, 36 pts) de Keïta Diao Baldé, qui a déjà assuré le maintien.

Naples de Kalidou Koulibaly (3e, 76 pts), qui est assuré de terminer sur le podium, vise une quatrième victoire de rang pour terminer le championnat en apothéose. Pour cela, le capitaine des Lions et ses coéquipiers se déplacent sur le terrain de la Spezia (16e, 36 pts).

Dieng, Guèye, Diallo et Gomis à la quête d’une place européenne

En Ligue 1 française, le Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Guèye et d’Abdou Diallo a mis fin au suspense sur la succession de Lille au titre de champion de France, il y un mois, à l’issue du nul (1-1) contre Lens. Mais les dés ne sont pour autant pas tous jetés. La bataille fait rage en haut du classement pour les places européennes.

Ainsi, l’Olympique de Marseille (3e, 68 pts, +21) de Bamba Dieng et Pape Guèye a perdu la 2e place en faveur de l’AS Monaco qui compte le même nombre de points avec une différence de buts plus favorable (+25). Les deux formations se livreront à un duel à distance pour le 2e ticket qualificatif à la phase de poules de la Ligue des champions. L’OM affronte, ce samedi, Strasbourg (5e, 63 pts) d’Habib Diallo, qui est aussi candidat à la Ligue Europa Conférence. Les Alsaciens sont en concurrence avec Nice (6e, 63 pts). À l’affut pour une place de Ligue des champions, le Stade Rennais (4e, 65 pts) d’Alfred Gomis rend visite à Lille pour essayer de gagner et espérer un faux-pas de ses devanciers. A défaut, les Rennais pourront conserver leur place pour la phase de poules de la Ligue Europa.

Matar Sarr, Sada Thioub, course contre la relégation

En bas de tableau, c’est le sauve-qui-peut. Les équipes font des pieds et des mains pour leur survie en Ligue 1. Le FC Metz (18e) de Pape Matar Sarr et Saint-Etienne (19e) de Sada Thioub, qui comptent le même nombre de points (31) vont se jeter dans la dernière bataille pour décrocher le ticket qualificatif aux barrages de relégation.

Ainsi, les Grenats vont effectuer un déplacement périlleux sur le terrain du Paris Saint-Germain (1er, 83 pts). Le club lorrain jouera crânement ses chances face à Gana Guèye et Abdou Diallo. Alors que les Verts, eux, se rendront à Nantes pour y affronter les Canaris. Même si leur sort est presque scellé, les Girondins de Bordeaux (20e, 48 pts) de Mbaye Niang essayeront de terminer en beauté la saison. Ils seront en déplacement à Brest (11e, 28 pts).

LOUIS GEORGES DIATTA