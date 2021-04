Complètement apathique en première période, avec aucun tir tenté, Liverpool s'est logiquement incliné sur le terrain du Real Madrid (1-3) ce mardi en quart de finale aller de la Ligue des Champions malgré une réaction au retour des vestiaires. Sans surprise, l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, a du mal à digérer la prestation de ses hommes durant le premier acte. "Ce match est un miroir de notre saison. On a rarement aussi mal joué qu'en première période. (…) Offensivement, notre pressing haut était bon, mais on a perdu la balle trop vite.

Le football est un sport d'erreurs, mais il faut perdre le ballon dans les bonnes zones et ce n'est pas ce qu'on a fait. Ils ont récupéré le ballon dans des endroits qui leur offraient de belles occasions. Après, on prend ce premier but qui nous fait mal, et on fait une erreur derrière... C'est le football, a regretté l'Allemand au micro de RMC Sport. Ils sont très bons, mais on leur a rendu les choses faciles. Je les respecte, mais nous devons leur poser plus de problèmes.

Nous ne pouvons pas nous contenter de petites passes. Si on veut gagner contre le Real, il faut mieux jouer que ça." Le but inscrit à l'extérieur laisse un petit espoir aux Reds pour la manche retour, programmée mercredi prochain, à condition de montrer un visage radicalement différent.