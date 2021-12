‘’La vie est un temps de parole’’, est le titre du livre du journaliste Alassane Samba Diop. La cérémonie de dédicace a lieu hier, à la Maison de la presse Babacar Touré.

Avec 134 pages, ‘’La vie est un temps de parole’’ est un livre à lire facilement. Dans cet ouvrage, l’auteur, Alassane Samba Diop, transcrit la réaction d’invités à ses émissions radio. C’est une œuvre constituée de trois grandes parties. La première s’intitule ‘’Hommage au professeur Hamidou Dia’’ (ancien Conseiller du président de la République) ; la deuxième est un ‘’Hommage à Mouhamadou Mbodj’’ (ancien Coordonnateur du Forum civil) et la troisième partie est un ‘’Hommage au professeur Ibrahima Sow’’ (Laboratoire de l’imaginaire).

Le choix de l’auteur de faire la transcription de ces interviews, n’est pas fortuit. Pour lui, il est hors de question d’oublier ces illustres fils du Sénégal. ‘’C’est une façon de rendre hommage à de grands intellectuels sénégalais. Hamidou Dia, grand philosophe, homme de culture, a toujours éduqué les Sénégalais l’importance capitale de la culture pour un peuple. Il avait une connaissance sûre’’, a-t-il expliqué.

‘’Le Sénégal connait le Forum civil, qui est devenu ce qu’il est grâce à Mouhamadou Mbodj, à ses combats démocratiques et patriotiques, et surtout à la lutte contre la corruption. Que dire d’Ibrahima Sow ? Il était le patron du Laboratoire de l’imaginaire de l’Institut fondamental d’Afrique noire (Ifan). Il disait souvent qu’il ne faut pas laisser l’imaginaire aux autres, sinon, ils vont choisir l’avenir à votre place’’, a ajouté l’auteur.

Au-delà de rendre hommage à ‘’ces grands hommes’’, M. Diop veut, à travers son livre, promouvoir le débat démocratique. Il le précise d’ailleurs dans son intervention : ‘’Pour moi, c’est une façon de faciliter le débat démocratique dans ce pays. Revenir sur les choses importantes que ces intellectuels ont dites, et donc, de les partager avec les Sénégalais. On doit réfléchir à ce qu’ils disaient. Leurs propos sont toujours d’actualité. On a l’impression que ce qu’on vit aujourd’hui, on le vivait il y a dix ans.’’

Ainsi, même si les acteurs ont changé, les pratiques sont restées les mêmes.

L’autre chose qui constitue une thématique dans le livre, c’est la culture. Pour M. Diop, cette dernière est indispensable pour le développement. ‘’Aucun peuple au monde ne s’est développé en laissant de côté sa culture. On a vu combien le président Léopold Sédar Senghor y tenait. Je crois que nous devons davantage nous y ancrer’’. Et pour mieux la valoriser, il propose de passer par l’éducation, en apprenant les langues locales. ‘’Le Plan Sénégal émergent (PSE) doit être changé en Plan Sénégal éducation. Nous devons aussi et surtout mettre en valeur nos langues locales’’, déclare-t-il.

À l’en croire, il reste des livres à venir. Plus de trois mille pages en vue. Il explique : ‘’Ce n’est pas encore fini. D’autres livres vont arriver. Pour moi, il ne faut pas laisser mourir les archives sonores. Aujourd’hui, si vous voulez avoir certaines archives sénégalaises, vous êtes obligés d’aller jusqu’en France. Je pense qu’il est important que chaque journaliste soit d’abord ses propres archives. Ce, en archivant ses émissions, d’où l’importance de les transcrire’’.

La belle parole du poète

Dans sa déclaration, Amadou Lamine Sall étale tout son talent de poète, en prononçant un discours élogieux à l’endroit de l’auteur du livre. Selon le directeur des Editions Feu de brousse, ce serait une erreur de ne pas lire ce livre. Il s’exprime ainsi : ‘’La vie est un temps de parole. Voilà le titre, l’annonce d’une œuvre qui restera dans l’histoire. Celles et ceux qui ne liront pas cet ouvrage auront préféré effacer de leur temps de vie une mémoire utile et constructive. Nous sommes face, dans cette œuvre, à l’histoire tumultueuse de notre pays, de notre société en quête de bien-être.’’

Toujours dans son style poétique, M. Sall va plus loin : ‘’Ce livre de notre cher Alassane Samba Diop n’est pas un livre. C’est plus que cela. C’est un temps d’histoire. Une prise de parole d’hommes responsables. Une escale incontournable dans la marche d’un pays qui nait, chemine avec ses héros et ses traitres, ses aigles et ses oiseaux de basse-cour.’’

Et pour arroser Alassane Samba Diop d’éloges, il avance : ‘’Alassane n’est pas un poète. Il n’est pas un écrivain. C’est un accoucheur. Il vous amadoue, vous charme, vous apaise jusqu’à ce que ses questions et le micro vous laissent à vous seul. Face à vous-même. Alassane Samba Diop participe à votre délivrance comme une femme en gésine. Cet homme est un homme de rencontre à la rencontre de femmes et d’hommes, témoins implacables de leur temps.’’

El hadji Fodé Sarr (Stagiaire)