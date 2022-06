L’émergence n’est pas seulement économique, elle est sociale et protectrice. Nous n’avons aucun doute sur sa détermination à satisfaire les besoins des personnes âgées. Cette catégorie de population est spéciale car ayant des particularités diverses marquées souvent par des maladies comme l’ostéoporose (maladie des os), la cataracte (baisse de la vision), sarcopénie (trouble de la marche) et le parkinson (tremblement du corps). En sus de ces syndromes, ils vivent une situation familiale extrêmement difficile à cause du coût très élevé des médicaments et produits alimentaires. Ils sont en général des chefs de famille qui paient toujours le loyer, l’électricité, l’eau et supportent toutes les charges même celles des petits enfants.

Monsieur le Président, vous devez en urgence inverser la tendance pour faire du contrat de confiance qui vous lie au peuple un mandat social et d’inclusion. Un mandat social est un mandat de partage et de protection fondé sur tous les droits humains. La création d’un fonds alimenté par une partie de la part des recettes pétrolières et gazières affecté au budget de l’Etat (2%) permettrait de verser mensuellement un « Bonus Solidarité » à chaque personne âgée (au moins 50000FCFA). Il suffit de prendre un décret d’application pour préciser la loi de répartition. Ce fonds peut être aussi alimenté par une partie de la taxe sur la valeur ajoutée annuelle (2 ou 3% TVA). Il faut une autre approche de la fiscalité, interroger sa dimension philosophique en l’interprétant à travers une grille de justice sociale. La loi constitutionnelle de 2016 dispose et indique clairement que « les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie. L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien être de la population en général et à être écologiquement durables. »

Il nécessite une gestion sociale sérieuse avec des mécanismes d’anticipation pour bien atteindre la population cible. Vous avez réussi les infrastructures (routes, TER, BRT, aéroports, plus de 2000 forages, électrification rurale, hôpitaux, valorisation des salaires) et la gouvernance (liberté d’opinion et de presse, acte 3 de la décentralisation etc.) ; il vous reste qu’à parachever votre politique sociale par la prise en compte effective des personnes âgées dans un traitement nouveau. Le démocrate est celui qui ose distribuer les fruits de la croissance aux plus vulnérables pour rétablir la justice sociale qui, seule, garantit la cohésion nationale. La volonté, l’intelligence en action et le savoir-faire renforcent le contrat de confiance et apportent une satisfaction totale au niveau de la masse populaire détentrice de la souveraineté nationale.

Cette proposition est faisable et soutenable. L’économie sénégalaise n’est pas du tout en difficulté, elle est seulement secouée par des turbulences exogènes liées aux mutations rapides de l’environnement mondial. Il suffit simplement d’ajuster régulièrement le cadrage macroéconomique en veillant sur les moteurs de la croissance pour réinventer un cadre macro social qui atténue les impacts, réduit les inégalités, protège les plus vénérables par la distribution de surplus de richesse.

C’est le moment de changer de paradigme dans nos politiques sociales, de poser de nouveaux principes fondamentaux pour assoir un système de protection sociale qui correspond à nos conditions de vie. Cette grande réforme vient à son l’heure et peut soulager les souffrances de ses braves personnes. Faites entrer votre mandat dans l’histoire de ceux qui resteront à jamais dans la mémoire de l’humanité comme les savants et les artistes. Engagez des ruptures courageuses et généreuses pour éviter la fracture sociale et vous resterez éternellement dans la conscience populaire et générationnelle.

Alpha YOUM

Spécialiste de Gestion publique et Droit social