REACTIONS NGALLA SYLLA (COACH DES LIONS) ‘’Il fallait avoir un mental de fer’’ ‘’Ce n'était pas du tout évident devant une grande équipe comme l'Italie qui n'a pas démérité. C'est bien vrai, on a marqué en premier mi-temps et après, avec l'égalisation, ils ont remonté. Le match a complètement basculé. Malheureusement, on a raté les deux balles de break. Il fallait s'adapter, il fallait avoir un mental de fer. Dieu merci, on a des gosses incroyables. Ils ont fait un match héroïque aujourd'hui. On l'avait fait en 2021, maintenant il faut rester très concentré pour au moins essayer de dépasser cette étape. Vraiment, chapeau à mes joueurs. On a vu un grand Mamour qui mérite d'être parmi les meilleurs joueurs du monde.’’ AL SEYNI NDIAYE (PORTIER DES LIONS) ‘’Notre objectif est de gagner cette Coupe du monde’’ ‘’On vient de très loin. Aujourd’hui, on a éliminé la vice-championne du monde en titre, l’Italie, qui est une grande équipe de Beach Soccer. Notre objectif est de gagner cette Coupe du monde et pour la gagner, il faudra battre les grandes équipes. Maintenant, on aura la Biélorussie en demi-finales. Elle nous a battus 6-3 lors de la dernière Coupe du monde. Ce sera une revanche pour nous. On viendra avec beaucoup d’engagement et de détermination. Nous avons une dette envers le peuple sénégalais. Cette victoire, on l’a dédie à la femme de notre sélectionneur (elle est décédée en mars dernier, NDLR), mais aussi à mon père (décédé en janvier dernier, NDLR). On est prêt pour cette demi-finale et je suis sûr qu’on verra un autre visage du Sénégal.’’