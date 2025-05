Le président de la République demande au gouvernement de se concentrer davantage sur les acteurs de la presse, afin d’apporter son soutien à la restructuration et au financement des entreprises de ce secteur.

L’État compte accompagner et soutenir davantage la professionnalisation et la transformation de la presse à la hauteur du rayonnement démocratique du Sénégal. Dans ce cadre, considérant que ce secteur occupe une place primordiale dans la vie de la nation, Diomaye Faye a demandé au gouvernement d’accentuer les concertations avec les différents acteurs.

‘’Il a indiqué au gouvernement la nécessité de poursuivre les efforts de soutien à la restructuration et au financement des entreprises de presse, notamment dans le contexte du développement fulgurant du numérique et de l’intelligence artificielle, avec la nécessaire régulation des réseaux sociaux’’, a-t-on indiqué dans le communiqué du Conseil des ministres d’hier.

‘’Dans une dynamique de co-construction d’un modèle économique viable pour une presse libre, professionnelle et responsable’’, le chef de l’État a demandé au ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique d’examiner, en relation avec les autorités de régulation (CNRA et ARTP), les voies et moyens de mettre en œuvre, selon un agenda consensuel, les recommandations et propositions des organisations d’acteurs des médias concernant le Code de la presse et la transformation systémique et durable du secteur.

Enfin, il est demandé à Ousmane Sonko, au ministre chargé de la Communication et au ministère des Finances et du Budget de définir un cadre rénové de financement et de suivi de l’exécution des plans de développement des entreprises de presse publiques (RTS, SSPP ‘’Le Soleil’’, SN APS et TDS SA).

Eau potable

Par ailleurs, le gouvernement constate que la continuité du service public de l’eau potable en milieu rural demeure une préoccupation majeure des populations.

Selon la note, le chef de l’État a, à ce sujet, invité le gouvernement à prendre ‘’toutes les dispositions urgentes et les mesures nécessaires’’ en relation avec l’Office des dorages ruraux (Ofor) et les concessionnaires du service public désignés dans chaque zone afin d’améliorer le système de distribution de l’eau potable en milieu rural.

Le ministre chargé de l’Hydraulique devra rendre compte régulièrement en Conseil des ministres de l’état et de la situation d’exploitation des ouvrages hydrauliques (forages, châteaux d’eau et réseaux), de la tarification retenue ainsi que des populations impactées dans chaque concession du service public d’eau potable accordée sur le territoire national.

Le président de la République a aussi demandé au gouvernement d’accélérer la mise en œuvre des recommandations des Concertations nationales sur l’eau et l’assainissement tenues en novembre 2024 à Kaolack.

Dans un autre registre, il faut noter que la communauté internationale a célébré, le 1er mai 2025, la fête du Travail. ‘’Outre la cérémonie traditionnelle de remise des cahiers de doléances au chef de l’État, cet événement a été marqué, au Sénégal, par le renouveau et le renforcement du dialogue social tripartite avec la signature du Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable dans la lancée de la 4e édition de la Conférence sociale tenue les 24 et 25 avril 2025’’, a-t-on rappelé.

Diomaye Faye a salué ce ‘’consensus’’ social basé sur ‘’la vérité, la transparence et le sens des responsabilités’’ des parties prenantes (gouvernement, patronat, syndicats). ‘’À l’évidence, l’ensemble des contributions ainsi que les efforts consentis depuis plusieurs mois ont permis de parvenir, dans la confiance réciproque, à la conclusion de cet accord collectif stratégique nécessaire pour assurer la stabilité sociale, le redressement, l’impulsion et l’accélération de la relance économique du pays’’, a-t-on soutenu.

Il a rappelé aux différentes parties prenantes ‘’l'impératif de respecter et de faire respecter’’ les engagements consignés et de procéder à la finalisation des plans d’action y afférents ainsi qu'à l’évaluation périodique conjointe de l’état de leur application globale et sectorielle. Le président a aussi demandé qu’on veille à la revitalisation des comités de dialogue social, de même qu’au suivi des négociations sectorielles avec les organisations professionnelles.

De plus, le chef de l’État a demandé au gouvernement de procéder à la revue des conventions collectives nationales et d’assurer la protection de la liberté syndicale dans toutes les entreprises, conformément aux lois et règlements.

Il a instruit le Premier ministre d’accorder une attention particulière à la situation des entreprises publiques et privées en difficulté et de veiller à la préservation des emplois et à la continuité des activités selon des modalités de restructuration adaptées. Diomaye Faye a également demandé au Premier ministre de veiller, avec tous les ministres, à la gestion, par le dialogue et la concertation régulière avec les acteurs, des doléances des syndicats de travailleurs relevant de l’État et de ses démembrements afin d’asseoir la continuité et la qualité du service public, entre autres.

BABACAR SY SEYE